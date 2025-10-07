Valencia Basket 3x3 sigue ganando experiencia frente a la élite del 3x3 mundial

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 completó su tercera aparición en el circuito FIBA 3x3 World Tour, compitiendo este fin de semana en el Masters de Shenzhen (China), una de las paradas de mayor nivel del calendario internacional. El conjunto taronja volvió a enfrentarse a algunos de los mejores equipos del planeta, consolidando su presencia entre la élite del baloncesto 3x3 mundial. El equipo valenciano finalizó el torneo en décimo lugar.

Así fue la competición

El cuarteto formado por Juanma Robles, Javier Herrero, Javier Valderrey y Martín Calvo afrontó la fase de grupos directamente gracias a los puntos acumulados en el ranking FIBA. A pesar del esfuerzo y la competitividad mostrada, los taronja cayeron en sus dos enfrentamientos: ante Amsterdam Rabobank (21-15) y frente a Riffa (21-14), ambos conjuntos con amplia experiencia en el circuito internacional.

Más allá de los resultados, el paso por Shenzhen vuelve a subrayar el crecimiento de Valencia Basket 3x3, que continúa acumulando minutos de altísimo nivel frente a los mejores jugadores del mundo, reforzando su experiencia en una competición que exige máxima exigencia y ritmo constante.

Próximo objetivo

El equipo taronja ya tiene la mirada puesta en su próxima cita internacional: el Challenger de Cangzhou (China), donde buscará seguir sumando puntos y experiencias en este histórico 2025 para el proyecto 3x3 del club.