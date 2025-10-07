EUROLIGA
El Valencia Basket, ante el reto que más se le resiste en la Euroliga
Tras ganar al Barça en el Roig Arena, afrontan el viernes la visita a una pista en la que nunca han ganado en Europa
Los caprichos del calendario han hecho que el Valencia Basket tenga que jugar dos partidos contra el FC Barcelona en apenas cinco días. El primero, en la Liga Endesa, se saldó con una clara victoria de los taronja (93-81) en el estreno liguero del Roig Arena, y el segundo se disputará este viernes en el Palau Blaugrana, en la tercera jornadada de la máxima competición europea.
Un partido que, pese a la contudente victoria del pasado domingo, se presenta como todo un reto para el Valencia Basket, ya que los taronja nunca han ganado en el Palau en competiciones europeas y son el rival ante el que tienen peor balance de victorias en el cómputo total de partidos en Europa, incluyendo los jugados en La Fonteta.
De hecho, el FC Barcerlona es el rival contra el que tiene el Valencia Basket el peor balance histórico entre los oponentes de este curso en la máxima competición continental (solo un 20% de victorias ante el cuadro azulgrana en torneos europeos).
FC Barcelona (balance de 2-8) 20% de victorias
Olympiacos (balance 4-12) 25% de victorias
Maccabi (balance 3-9) 25% de victorias
Precedentes de Euroliga contra el Barcelona
Euroliga 2017-18. Fase Regular. 89-71. Oriola (14) / Pleiss (13)
Euroliga 2019-20. Fase Regular. 83-77. Higgins (20) / Loyd (17)
Euroliga 2020-21. Fase Regular. 89-72. Abrines (16) / Labeyrie (17)
Euroliga 2022-23. Fase Regular. 85-71. Mirotic (18) / Harper (14)
Euroliga 2023-24. Fase Regular. 74-70. Vesely (17)/ Jones (15)
Otras pistas que se resisten
Hay seis pistas de los actuales participantes en la Euroliga en las que Valencia Basket no ha conseguido sumar la victoria en competición continental. Aunque dos de ellas, las de Paris Basketball y Dubai Basketball, las visitará por primera vez esta temporada. La pista del FC Barcelona es, por tanto, la cancha que más veces ha visitado en torneos europeos sin conseguir sacar algo positivo, con un balance de 0-5.
El equipo taronja solamente tiene peor balance en la máxima competición continental ante el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (2-9). Un rival al que nunca ha podido ganar en su pista en la máxima competición continental. Aunque se impuso en sus dos visitas a Belgrado en la EuroCup y siempre le ganó en la segunda competición europea, lo que deja el histórico total entre estos dos equipos en un balance más equilibrado de 6-9.
Ante otros equipos españoles sí que ha logrado ganar a domicilio el Valencia Basket en la Euroliga. Dos veces contra el Real Madrid y otras tantas ante el Baskonia en Vitoria, además de una ante el Unicaja en Málaga.
