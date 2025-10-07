El vídeo que hizo llorar de emoción al Roig Arena

El Roig Arena es ya una realidad. La nueva casa del Valencia Basket está ya a pleno funcionamiento. La pasada semana se estrenaba de la mejor forma, con dos partidos históricos que además, para que la fiesta fuese completa, se saldaban con victoria taronja: el viernes 3 de octubre ante la Virtus de Bolonia en la segunda jornada de la Euroliga. Era el primer partido oficial del conjunto valenciano en el Roig Arena y por tanto, el primer europeo. Dos días más tarde llegaba el debut del Roig Arena en la Liga Endesa, con la victoria del Valencia Basket ante el Barça en la primera jornada de la competición. Otro partido que pasará a la historia por ser el primero de competición nacional y porque el Valencia Basket batía el récord de mejor asistencia de la historia de la ACB a un debut liguero.

Un estreno para el recuerdo

Así, la afición taronja que casi llenó hasta la bandera el Roig Arena (con capacidad máxima de 15.600 espectadores), disfrutó de dos jornadas que ya quedarán para el recuerdo. Especialmente emotivo fue el partido ante la Virtus de Bolonia, el primero de la historia en el Roig Arena que estuvo precedido por una emocionante ceremonia de inauguración. Sin duda, el momento cumbre fue cuando Domingo Sebastián, el abonado más veterano del Valencia Basket y toda una institución entre la afición taronja, saltaba a la cancha del Roig Arena para, simbólicamente apretar un botón que encendía el fuego taronja. Inmediatamente, en las pantallas led del pabellón empezaba la proyección de un emotivo vídeo que puso la piel de gallina a todos los aficionados y que a muchos, les hizo saltar las lágrimas de emoción. Un vídeo en el que se prepasó la historia del club, toda la trayectoria con recuerdo a personajes míticos como Miki Vukovic y repasando cada uno de los títulos conquistados tanto por el primer equipo masculino como el femenino. Un vídeo para recordar tantos años de historia, tantas alegrías, emociones....desde la Fonteta hasta el Roig Arena. 39 años de historia taronja, una historia que ahora, con el Roig Arena como marco, inicia una nueva y apasionante etapa.

Reviviendo los éxitos taronja

El primer título de campeones de la Copa del Rey, aquella mítica Copa de Valladolid 98, el título de Liga conquistado en la tempooada 2016-2017 con Pedro Martínez en el banquillo... los cuatro títulos de la ULEB, los dos de Supercopa... El equipo masculino revivió los ocho títulos atesorados en cuatro décadas de historia. También se recordó el ascenso del equipo femenino a la máxima categoría y todos los títulos que llegaron después: hasta 9, con las tres últimas Ligas, una Copa de la Reina y, tres Supercopas Endesa, 1 Supercopa de Europa, y 1 Eurocup. En el vídeo, se puede revivir momentos de gran emoción vividos en la Fonteta, pabellón que hasta la temporada pasada fue la casa del Valencia Basket y que siempre estará en el recuerdo de la afición taronja.

El Roig Arena rozó el lleno total en sus dos primeros partidos / JM López / Fernando Bustamante

La mejor tecnología

El vídeo recopilatorio de la historia del Valencia Basket se proyectó en las pantallas de última tecnología con las que está dotado el Roig Arena que cuenta con un videomarcador de 9 toneladas, regulable en altura para atender las necesidades de cada evento que acoja el recinto y que puede oscilar desde los 9,5 metros de altura hasta el metro y medio en apenas tres minutos.

En uno de los fondos, además, se sitúa la pantalla LED indoor más grande de Europa, con casi 500 metros cuadrados y unas medidas de 75x6,5 metros.