El Mago Yunke pondrá la magia en el estreno del Valencia Basket en el Roig Arena

El primer equipo masculino del Valencia Basket ya vivió su 'Opening Day' el pasado viernes 3 cuando jugó el primer partido de su historia en el Roig Arena. Ahora, le toca al turno a las chicas que también cuentan ya las horas para disfrutar de su primer partido en la nueva casa taronja. Será este domingo 12 de octubre en la segunda jornada de la Liga F Endesa en la que el equipo de Rubén Burgos recibe al IDK Euskotren. El partido comenzará a las 12:15 horas, pero antes y después del encuentro, el club ha preparado suculentas sorpresas para celebrar el debut del primer equipo femenino en el Roig Arena.

El Mago Yunke, protagonista

De momento, el Valencia Basket ha hecho público que será el Mago Yunke el encargado de poner la magia a la histórica mañana con una actuación en la pista del Roig Arena tras la finalización del partido. Además, el show pre-partido también estará amenizado por el popular mago y comenzará a las 11:45 horas.

Pero la afición podrá disfrutar del Roig Arena mucho antes ya que a las 10:45 horas se abrirá la zona de restauración 'El Mercat' y los accesos C, H, K mientras a las 11:15 horas se llevará a cabo la Apertura pista y puerta A, B1.

La afición taronja tiene otra gran cita / Eduardo Ripoll

Las taquillas para todos los que quieran adquirir entradas el mismo día del partido, abrián a las 10:15 horas. El club espera un gran ambiente en este primer partido en casa de las de Rubén Burgos que este año han batido su récord de abonados con más de 4000. Además se espera que muchos aficionados no abonados se den cita también en las gradas del Roig Arena.

La tienda taronja en el propio pabellón estará abierta también durante toda la mañana, de 10:15 horas a 15:00 horas por lo que los aficioandos podrán adquirir todo tipo de productos de su equipo y prepararse para la temporada que acaba de comenzar.

A por otra fiesta taronja

El Valencia Basket tratará de que la afición taronja viva otra gran fiesta en el Roig Arena y sumar el primer triunfo en la Liga F Endesa de la temporada tras caer el pasado sábado en la primera jornada en la cancha del Baxi Ferrol. Las de Rubén Burgos, que este miércoles debutan en la Euroliga frente al Olympiacos en la cancha griega, cerrarán el domingo en casa, en el Roig Arena, una importante semana.