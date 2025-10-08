Rubén Burgos: "Llegamos con energía a València para el estreno en el Roig Arena"

Rubén Burgos destacó la importancia de debutar con victoria en la Euroliga tras el triunfo conquistado por el Valencia Basket ante el Olympiacos en la primera jornada de la competición: "Estamos satisfechas con el esfuerzo, así de lo he transmitido al equipo en el vestuario. Después de 40 minutos que nunca son sencillos especialmente para empezar una competición y fuera de casa", afirmaba el técnico en rueda de prensa.

Inyección de moral para el debut en el Roig Arena

Una victoria que da alas al Valencia Basket de cara al partido de Liga F Endesa de este domingo 12 de octubre en el Roig Arena frente al IDK Euskotren que será el primero que disputen las taronja en el nuevo pabellón: "Llegamos a València con energía para el estreno en el Roig Arena ante el IDK", afirmaba el técnico valenciano.

Burgos explicó así el plan de partido que había trazado: "Queríamos empezar el partido construyendo desde la defensa como siempre hacemos, esa es nuestra identidad. Pero nos estábamos encontrando cómodas en ataque en los primeros minutos intercambiando demasiadas canastas, no era el objetivo. Lo hemos corregido con la rotación, saliendo desde el banquillo y ejecutando nuestras normas y plan defensivo".

El técnico resaltó la capacidad de reacción de su equipo: "Unos momentos de falta de concentración ha hecho que se ajustase el marcador y en nuestra opinión, estábamos encajando demasiados puntos al descanso, 43 son demasiados".

Tras el paso por el vestuario, las taronja encarrilaron el triunfo como explicó Rubén Burgos: "Hemos salido con energía, un buen ritmo defensivo, también compartiendo el balón, desde la rotación exterior. El número de lanzamientos ha sido más elevado, también nuestro porcentaje". Pese al buen juego desplegado por el equipo, Rubén Burgos aún ve mucho margen de mejora: "Pese a la elevada anotación hay cosas que mejorar en defensa, en aspectos ofensivos como el porcentaje de tiros libres. Queremos seguir jugando con esa identidad de colectividad y recuperar jugadoras. Si mejora el nivel individual del equipo, mejora también el colectivo".