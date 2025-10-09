Horario y dónde ver el Barça-Valencia Basket

Nuevo partido ante el Barça para el Valencia Basket aunque esta vez con cambio de escenario. El primer equipo masculino epite enfrentamiento ante el FC Barcelona cinco días después de su choque en la Liga Endesa, pero en esta ocasión como visitante y dentro de la jornada 3 de la EuroLeague. La cita es este viernes 10 de octubre a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana. Encuentro que podrá verse en directo en Movistar Plus+ y seguirse en Superdeporte.es

Los hombres de Pedro Martínez tendrán la complicada tarea de mantener su perfecto inicio de temporada en la cancha que peor se le ha dado históricamente en esta competición (no ha ganado en ninguna de sus cinco visitas en torneos continentales) y ante el rival contra el que tiene su peor balance histórico general (solo 20% de victorias ante los azulgranas en Euroliga). En un partido que enfrenta a los dos mejores equipos del torneo en el rebote ofensivo, el control bajo los aros, de las pérdidas y la capacidad para minimizar a uno de las mejores ofensivas de la competición se plantean como elementos decisivos.

Germán Caballero

Con la recuperación de Brancou Badio, el equipo taronja contará con trece jugadores profesionales para afrontar una gira que le llevará el domingo a Lugo para su partido de la Liga Endesa. Respecto al choque de la pasada semana entre estos dos mismos equipos, podría volver a la convocatoria Nate Sestina al no existir limitaciones por motivo de pasaporte en la citación. El conjunto taronja mantiene las ausencias confirmadas de Xabi López-Arostegui, Jean Montero y Yankuba Sima. Valencia Basket comienza esta tercera jornada de la máxima competición continental en la segunda posición con un balance de 2-0.

El rival

El Barça jugará su primer partido oficial de la temporada como local tras un inicio con tres salidas consecutivas en la que consiguió sacar la victoria de la cancha del Panathinaikos, lo que le coloca en la 14ª posición con un 1-1 en su casillero. Tras demostrar la pasada semana los motivos por los que lidera la Euroliga en rebote ofensivo y con Will Clyburn como el jugador más valorado de la competición tras los dos primeros partidos, el conjunto azulgrana unirá a la ausencia del lesionado de larga duración Juan Núñez la baja por una lesión muscular del argentino Nico Laprovittola, aunque a diferencia del partido del pasado domingo, podrá alinear a Miles Norris, que fue el extracomunitario descartado para ese partido de Liga Endesa.