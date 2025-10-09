El extaronja Hugo González se luce en el derbi español de la NBA contra Santi Aldama

Hugo González firmó una buena actuación este miércoles con ocho puntos, tres rebotes y tres tapones saliendo del banquillo en el 'derbi' español contra Santi Aldama, quien aportó doce puntos y seis rebotes en el quinteto titular de los Memphis Grizzlies, doblegados por los Boston Celtics en un partido de preparación en vista del arranque de la NBA.

Boston ganó 121-103 en el campo de los Grizzlies, a falta de menos de dos semanas para que comience la temporada regular.

González, elegido con el número 28 en el último draft por los Celtics, conectó tres de sus cuatro tiros de campo y uno de dos en triples. Acabó con ocho puntos, pero dejó buenas sensaciones con dos tapones nada más empezar el partido y firmó un espectacular robo y mate al contragolpe en el tercer cuarto. Estuvo 18.24 minutos en pista saliendo del banquillo de los Celtics.

El máximo anotador de Boston fue Jaylen Brown, con 21 puntos, mientras que Derrick White aportó 16 puntos y diez asistencias.

Aldama fue titular en el quinteto de Memphis y aportó doce puntos, seis rebotes, con cinco de once en tiros de campo, a los que agregó dos asistencias. Jaylen Wells metió 21 puntos para Memphis.

Spurs, sobre Miami

En otro partido de preparación disputado este miércoles, los Miami Heat perdieron 112-107 contra los San Antonio Spurs pese a la buena actuación del mexicano Jaime Jáquez, quien firmó 19 puntos. El máximo anotador de Miami fue Kel'el Ware, con un doble doble de 29 puntos y doce rebotes, sin premio. Para los Spurs, el francés Victor Wembanyama aportó diez puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias en 21 minutos en pista.