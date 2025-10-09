El Palau Blaugrana, una prueba de fuego para mantener la velocidad de crucero

La competición no para y Valencia Basket vuelve a la carga este viernes (20:30) para afrontar la tercera jornada de Euroliga. El conjunto taronja, con un récord de 2-0 en Europa tras empezar superando a Lyon-Villeurbanne y Virtus Bologna, visita el Palau Blaugrana para verse las caras con el Barça, el mismo rival al que se enfrentó el pasado domingo en Liga Endesa y al que superó en el Roig Arena 93-81.

El Palau será una dura prueba para los de Pedro Martínez, pero también una gran oportunidad de seguir con la velocidad de crucero con la que se ha empezado la temporada. Asaltar una cancha como la del Barça no solo mantendría el invicto tras conquistar la Supercopa y el arranque perfecto tanto en Euroliga como en Liga, sino que mandaría un mensaje de autoridad todavía más potente del que ya se ha enviado. Además, cargaría de moral al equipo para afrontar el segundo partido del finde, el domingo en cancha de Breogán.

El técnico de Valencia Basket, eso sí, tendrá que lidiar todavía con las bajas de tres hombres importantes como Yankuba Sima, Xabi López-Arostegui y Jean Montero, que siguen recuperándose de sus respectivas molestias. El de Getxo será el primero en reaparecer, y es que Pedro Martínez ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido que "va muy bien" pero "no contamos con él este fin de semana": Xabi ha hecho el primer entrenamiento. Va muy bien pero aún no tiene el ritmo necesario, creemos que la semana que viene entrenará con normalidad".

Entrenamiento previo al partido / Germán Caballero

Pedro Martínez analiza el partido

Sobre el partido ante el Barça, el técnico taronja tiene claro que "será un partido diferente" al disputado la semana pasada de Liga Endesa y que necesitan su mejor versión para sacar un resultado positivo: "Ellos se hacen fuertes en el Palau, todo es un poco distinto, el arbitraje, la energía… nosotros tenemos que estar preparados para afrontar estos partidos en pistas calientes como la del Palau. Vamos Con buen ánimo y a intentar dar nuestra mejor versión".

Destacó el poderío físico del equipo de Joan Peñarroya y habló de la necisidad de "mentalizarse" para el choque: "Las cosas que tienen que ver con el físico, es más difícil, somos conscientes que Barcelona es un equipo grande y físico. Parra, Clyburn, Hernángomez... Lo que tienes que hacer es mentalizarte, que va a ser un partido duro y físico y hay que estar a la altura. Pedro no quiere darle importancia a la reciente victoria contra el Barça porque el de hoy es un partido nuevo y explicó que han dedicado la semana a mejorar errores: "No miramos demasiado atrás ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Entrenamos cosas que nos puedan servir contra cualquiera. Miramos lo que podemos corregir de los anteriores partidos y lo que hemos hecho bien… pues a pasar página. Ellos van a analizar y a estudiar y van a coger los partidos para hacer cosas diferentes. Hemos dedicado la semana a intentar mejorar y hacer las cosas de la mejor forma posible".

VALENCIA, 05/10/2025.-S. de Larrea del Valencia Basket, y K. Punter del Barcelona, durante el partido de la jornada 1 de la Liga Endesa, este domingo en Valencia.-EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque

Y es que el factor físico será diferencial en una de las claves del partido, el juego interior. Barça y Valencia Basket son los dos mejores equipo de Euroliga en el rebote ofensivo, por lo que la capacidad de cerrar el rebote en defensa y al mismo tiempo rebañar segundas opciones en ataque podría ser decisivo. Valencia Basket es el equipo que más rebotes ofensivos captura (17,5), el segundo en porcentaje de rebote ofensivo (45,5%) y el tercero en porcentaje de rebote defensivo (73,3%). Ademas, el equipo taronja lidera la Euroliga en porcentaje de rebote total con 59,2%, lo que implica que también lo hace en el porcentaje de rebote que permite al rival (40,8%), y es el segundo equipo que más puntos anota de segunda opción (23%). Por su parte, el FC Barcelona es el mejor del torneo en rebote ofensivo (48,5%), el que menos rebotes defensivos permite y el que peor porcentaje de rebote defensivo provoca en sus rivales.

El Barça, bestia negra en Europa para VBC

La prueba es de máxima dificultad para los taronja, y es que el Palau es la cancha que peor se le ha dado históricamente a VBC en Euroliga: no ha ganado en ninguna de sus cinco visitas en torneos continentales. Además, el Barça es el rival contra el que tiene su peor balance histórico general: solo 20 por ciento de victorias ante los azulgranas en Euroliga.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - BARCELONA FC / Eduardo Ripoll

Ambos equipos se han visto las caras 10 veces en la máxima competición continental, con unos precedentes de dos triunfos taronja y ocho victorias azulgranas. Un 20 por ciento que supone la peor cifra en el histórico continental del Valencia Basket frente a sus 19 compañeros de viaje de la actual temporada europea. Una cifra que empeora el balance de otros rivales como el Olympiacos (4-12, 25%) o el Maccabi Tel Aviv (3-9, 25%).

Clyburn, la gran amenaza de un buen Barça en ataque

Si el Barça está teniendo problemas en este inicio de temporada, no es precisamente por el ataque. Los azulgrana han cogido un buen ritmo de anotación liderados por un Will Clyburn que será la principal amenaza para la defensa de Valencia Basket. El alero llega a este choque como el jugador más valorado de la EuroLeague gracias a los 28 créditos de valoración que promedia en las dos primeras jornadas (30 ante el Hapoel Tel Aviv y 26 en el triunfo ante Panathinaikos).Además, promedia 23 puntos con un impresionante 70 por ciento en triples (7/10), 6,5 rebotes y 2,5 asistencias para 28 de valoración. Y también fue el máximo anotador y el más valorado del Barça en su visita al Roig Arena con 16 puntos y 9 rebotes para 23 créditos.