"Va a ser un partido diferente, el Barça se hace fuerte en el Palau"

Sin tiempo que perder, Valencia Basket se aventura a otro fin de semana con dos partidos importantes en este inicio de temporada, el primero este viernes, de nuevo ante el Barça, pero esta vez en el Palau y correspondiente a la tercera jornada de Euroliga. El segundo, el domingo ante Breogán en Pazo.

Pedro Martínez ha analizado este viernes en rueda de prensa ambos partidos, dejando claro que serán compromisos "complicados" e "igualados" para los que necesitarán "su mejor mejor versión" si quieren sacar buenos resultados.

Sobre el partido ante el conjunto azulgrana, el más inmediato, el técnico taronja tiene claro que "será un partido diferente" al disputado la semana pasada de Liga Endesa: "Ellos se hacen fuertes en el Palau, todo es un poco distinto, el arbitraje, la energía… nosotros tenemos que estar preparados para afrontar estos partidos en pistas calientes como la del Palau. Vamos Con buen ánimo y a intentar dar nuestra mejor versión".

A pesar de la reciente victoria ante el Barça, Pedro Martínez no terminó del todo satisfecho con algunos aspectos y expresó que tratado de entrenarlo esta semana. Además, destacó el poderío ofensivo del conjunto rival: "Hay cosas que son tácticas y se pueden incidir más y mejor. Te puedes preparar mejor, pero las cosas que tienen que ver con el físico, es más difícil, somos conscientes que Barcelona es un equipo grande y físico. Parra, Clyburn, Hernángomez... Lo que tienes que hacer es mentalizarte, que va a ser un partido duro y físico y hay que estar a la altura. El otro día, en ese sentido, no lo estuvimos".

Sobre la semana de entrenamiento también explicó lo que puede suponer enfrentarse al mismo rival en pocos días: "No miramos demasiado atrás ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Entrenamos cosas que nos puedan servir contra Barcelona, Breogán o contra cualquiera, cosas que nos puedan servir siempre. Miramos lo que podemos corregir de los anteriores partidos y lo que hemos hecho bien… pues a pasar página. Ellos van a analizar y a estudiar y van a coger los partidos para hacer cosas diferentes. Hemos dedicado la semana a intentar mejorar y hacer las cosas de la mejor forma posible".

El domingo, partido de liga ante Breogán

También hubo tiempo para analizar brevemente el partido de liga ante Breogán. Pedro Martínez espera un partido duro por la calidad de sus jugadores y el ambiente en su cancha: "La de Breogán es una pista muy difícil, aunque le ganamos (la temporada pasada), nos causaron una grandísima impresión, no conseguimos romper el partido, tienen escoltas buenos, tienen buenas rachas, son altos y físicos, su base que es muy pequeño, es tremendamente incisivo. Es una pista caliente, con muy bien ambiente, público metido, se hacen fuertes en casa y bueno hay que intentar estar concentrados, será un partido igualado y dar nuestra mejor versión".

XLA, cada vez más cerca

Durante la sesión de entrenamiento previa se pudo ver a Xabi López-Arostegui entrenando, por momentos, junto a sus compañeros. Pedro Martínez confirmó que está cerca de volver, pero que no para este fin de semana: "Xabi hoy ha hecho el primer entrenamiento, va muy bien pero no contamos con él para este fin de semana. Va muy bien pero aún no tiene el ritmo necesario, creemos que la semana que viene entrenará con normalidad".

Partido ante el Hapoel

El 15 de octubre Valencia Basket se mide al Hapoel Tel Aviv israelí con la duda de si el partido será declarado de alto riesgo después de que el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem sí lo haya sido. Además, varios grupos de animación del equipo manresano habían emitido el mes pasado un comunicado en el que solicitaban la suspensión del partido, considerando “absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.

Antiviolencia, de momento, no se ha pronunciado sobre el partido del conjunto taronja. Pedro Martíne ha comentado lo siguiente en la rueda de prensa: "Personalmente les entiendo (a los aficionados), entiendo su punto, su idea, básicamente los entiendo perfectamente. En mi posición lo que intento es estar centrado en mi trabajo y hasta que el club no me notifique la posición, absoluta normalidad por mi parte y por parte del equipo".