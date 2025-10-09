"El Valencia Basket es un proyecto construido para competir por todo"

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado este jueves que su próximo rival en la Euroliga, el Valencia Basket, "sorprende poco" por su buen inicio de curso, ya que lo ha definido como "un proyecto construido para competir para ganar todas las competiciones".

"Tienen mucho potencial, un plantel largo, jugadores importantes y han hecho una gran inversión. Ha ganado la Supercopa y los partidos que ha jugado", ha valorado el técnico egarense, que ha negado que la derrota del pasado domingo contra el conjunto 'taronja' en la Liga Endesa se debiera a un hipotético factor sorpresa.

"Desde el primer cuarto cogieron una renta que mantuvieron hasta final. No hicieron más contra nosotros que contra otros equipos, pero nosotros tuvimos un desacierto inusual en los primeros minutos y eso les permitió correr, algo en lo que el Valencia es uno de los mejores de la Euroliga", ha analizado.

Peñarroya ha insistido en que el Valencia Basket es "bueno en el rebote ofensivo" y se caracteriza por su "estilo dinámico en las transiciones", un reflejo "del baloncesto que se lleva ahora". "Tenemos que dar un paso adelante en defensa y bajar la anotación rival, pero el baloncesto actual se juega a más posesiones y va a posesiones más altas", ha reflexionado.

Asimismo, Peñarroya ha negado que las edad de sus jugadores les perjudique contra este tipo de equipos: "El otro día tiramos 28 veces más y dominamos el rebote. Si tiene salud, el equipo está bien. Lo que necesitamos es añadir a gente, que todo el mundo sume y de un paso adelante porque la plantilla es corta".

Clyburn y Shengelia, fichajes de rendimiento "inmediato"

En este sentido, ha valorado que al fichar al alero Will Clyburn y el ala-pívot Tornike Shengelia sabían que su rendimiento sería "inmediato", pero ha admitido que los jóvenes Juani Marcos, Myles Cale y Miles Norris "necesitarán tiempo para encontrar su rol".

Sobre el pívot Jan Vesely, ha respondido que "lo importante es que tiene salud y no siente molestias", ha dicho que está "convencido" de que "irá a más" y le ha definido como "un jugador vital".

Bajas importantes

Y acerca de las bajas de Juan Núñez y Nico Laprovittola en la posición de base, ha reconocido que "trastoca" los planes, pero ha recordado que los escoltas Kevin Punter y Darío Brizuela "pueden ayudar" en la dirección del juego como ya hicieron el curso pasado.

Las bajas de Laprovittola y Vesely complican las opciones de título para el Barça. / Dani Barbeito

Peñarroya no ha querido valorar el primer despido del curso en la Euroliga, el del ya extécnico del Estrella Roja Ioannis Sfairopoulos -"cuesta de entender", ha deslizado-, y ha señalado que "uno de los objetivos" de la temporada es "lograr una comunión con la afición" para que el Barça se haga "fuerte en el Palau".