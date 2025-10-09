Cómo seguir gratis por televisión la nueva Liga U

La nueva Liga U de baloncesto arranca este viernes, aunque Valencia Basket no jugará hasta el sábado. El baloncesto español estrena esta temporada una nueva competición que permitirá medir a los primeros equipos de canteras de la mayoría de los clubes de la ACB y entre ellos estará el Valencia Basket. Una oportunidad para los jóvenes talentos del país que se resisten a dar el salto a la Liga Universitaria de Estados Unidos y que se acercan así a la posibilidad de ayudar y trabajar con los respectivos primeros equipos en caso de ser necesario.

La competición comienza esta semana y lo hará con los 15 equipos participantes, divididos en dos grupos y con la novedad de poder seguir los partidos por Teledeporte, siendo el primero de ellos el que medirá al Real Madrid y al Unicaja Alhaurín de la Torre este viernes a partir de las 19:00 horas.

Dónde ver gratis un partido por televisión

La Liga U de baloncesto arranca en Teledeporte este viernes. La nueva competición, fruto del acuerdo de la FEB y Liga ACB, abrirá una ventana cada viernes por la tarde en el canal temático deportivo de RTVE. Para inaugurar su primera edición, los espectadores podrán ver este viernes el partido Real Madrid-Unicaja, a las 18:30 horas. Jesús Cebrián será el encargado de narrar los encuentros, que contarán con los comentarios de Roc Massaguer, Outconsumer, creador de contenidos, periodista y divulgador.

Tras el Real Madrid-Unicaja, Teledeporte ofrecerá en octubre el Fundación CB Canarias – Barça Atlètic, el viernes 17; el Bàsquet Girona – Amara Lleida, el viernes 24; y Barça Atlètic-Real Madrid, el viernes 31 de octubre.

Los jugadores de los 15 clubes participantes, en la presentación de la Liga U en el CSD. / Eduardo Candel Reviejo

Además, todos los encuentros se podrán ver por YouTube, con un importante seguimiento al torneo a través de las redes sociales y de la propia web de la competición.

Calendario definido

El Valencia Basket, por su parte, sabe ya con qué equipo se enfrentará en su estreno en la competición. Lo hará como local, en L'Alqueria y ante el Fundación CB Canarias el sábado 11 de octubre a partir de las 12:00. Una jornada en la que el primer equipo en descansar será el Bàsquet Girona. Ya en la segunda jornada, los taronja se medirán a domicilio al Unicaja el día 18:00 a las 12:30.