FC Barcelona - Valencia Basket, la Euroliga, en vivo y en directo

Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre Barcelona y Valencia Basket correspondiente a la Euroliga 2025. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Palau Blaugrana

El Valencia Basket y el FC Barcelona se miden este viernes en el Palau Blaugrana en la tercera jornada de la Euroliga 2025. Los taronja y los blaugrana vuelven a verse las caras después del enfrentamiento en Liga Endesa en el Roig Arena hace menos de una semana. En esa ocasión en el Valencia Basket arrolló a los catalanes en un partido que dominó con suficiencia y remató en el marcador a placer. Así pues el Valencia Basket intentará alargar la dinámica positiva con la que ha arrancado la temporada en la Euroliga 2025. De hecho al inicio de esta tercera fecha europea, los taronja eran líderes de la clasificación con dos victorias en el casillero. A su vez el Barcelona tan solo lleva una victoria en este inicio de temporada en Euroliga 2025.

Y es que esta es una temporada ilusionante para el Valencia Basket con el estreno de su nuevo hogar, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.

