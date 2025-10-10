FC Barcelona - Valencia Basket, la Euroliga, en vivo y en directo

El Valencia Basket y el FC Barcelona se miden este viernes en el Palau Blaugrana en la tercera jornada de la Euroliga 2025. Los taronja y los blaugrana vuelven a verse las caras después del enfrentamiento en Liga Endesa en el Roig Arena hace menos de una semana. En esa ocasión en el Valencia Basket arrolló a los catalanes en un partido que dominó con suficiencia y remató en el marcador a placer. Así pues el Valencia Basket intentará alargar la dinámica positiva con la que ha arrancado la temporada en la Euroliga 2025. De hecho al inicio de esta tercera fecha europea, los taronja eran líderes de la clasificación con dos victorias en el casillero. A su vez el Barcelona tan solo lleva una victoria en este inicio de temporada en Euroliga 2025.

Y es que esta es una temporada ilusionante para el Valencia Basket con el estreno de su nuevo hogar, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.

🚨 Última hora Valencia Basket 📰 El Valencia Basket arranca este sábado su participación en la nueva Liga U de filiales sub-22 y lo hace recibiendo en L'Alqueria del Basket al Fundación CB Canarias a partir de las 12:00. Un encuentro con entrada gratuita hasta completar el aforo y que se podrá seguir también en directo por Youtube a través del perfil oficial de la competición. Una 'Liga U' entre ACB, FEB y CSD para jugadores por debajo de los 22 años, que permitirá a estos jugadores jóvenes poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional, no solo con la compatibilidad con el resto de las competiciones y torneos, tanto ACB como junior, sino también compaginando el deporte con los estudios a través de becas. Curiosamente, en esta lista de 17 inscritos figuran dos jugadores del primer equipo como Sergio de Larrea e Isaac Nogués, quienes pueden competir por edad a pesar de ser jugadores de la primera plantilla a todos los efectos.