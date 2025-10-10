Sin recompensa al partidazo taronja en el Palau

El Valencia Basket suma su primera derrota de la temporada en su visita al Barcelona en la Euroliga (108-102), pero puede irse con la cabeza bien alta de un Palau que se le sigue resistiendo en Europa, ya que a pesar de la derrota, los de Pedro Martínez volvieron a estar a un gran nivel y llegaron a ir por delante en el útimo cuarto a pesar de haber estado con un -10 en un par de ocasiones. Una oportunidad que se escapa para seguir en lo alto de la clasificación, pero en un partido en el que los taronja volvieron a demostrar, pese a las bajas, que tienen potencial para ganar a cualquiera.

Nate Sestina, descarte habitual en las competiciones nacionales en este inicio de temporada, volvía a una lista de la que se caía Ike Iroegbu, que acaba contrato esta semana tras firmar por solo un mes. Pero al contrario que en el primer partido ante la Virtus, Sestina no salió de inicio pese a los cambios en el juego interior, con Costello y Sako saliendo en el quinteto junto a De Larrea, Omari Moore y Josep Puerto.

En una de sus ya habituales entradas a canasta, Moore abría el marcador, pero el Barcelona empezaba concentrado en defensa y en ataque y en un visto y no visto, lograba un parcial de 8-0 haciendo daño en la pintura con Willy Hernangómez y con el acierto de Punter y Clyburn también en la zona.

A Pedro Martínez no le gustaba lo que veía y empezaba a hacer cambios poco después de los tres minutos, dejando solo a Moore de entre los titulares. A pesar de ello, los locales estiraron aún más la diferencia hasta un 16-6 que llevó a Pedro Martínez a parar el partido antes del ecuador del primer cuarto, después de un 2+1 de Shangelia, un triple de Clyburn y una canasta de Juani Marcos.

Neal Sako y De Larrea, en una defensa ante Brizuela. / EFE

Un parón que dio paso a un auténtico festival de triples en ambos equipos, con dos de Darius Thompson y otros dos de un Badio que empezaba a crear problemas a los de Peñarroya. Del -10 de instantes antes, el Valencia Basket se pudo a -1 al final de los primeros diez minutos, con un parcial final de 0-7 por medio de Sako y cinco puntos de Moore, que terminó sobre la bocina con un triple para sumar ya 9 puntos.

La mejor versión de Badio

El Barcelona volvía a estirar la diferencia en la vuelta a la pista por medio de Punter, Norris y Shengelia, pero Sako mantenía a los suyos en el partido antes de que Taylor, Pradilla, Puerto y un excelso Badio lograran devolver la igualdad al marcador.

El senegalés anotaba otros siete puntos consecutivos que llevaron el partido al 41-42 y obligaba a Peñarroya a parar el partido. Shengelia y Satoransky con un triple devolvían la ventaja a los azulgrana (48-44), pero los taronja les devolvían el parcial de 0-5 para irse al descanso con ventaja (48-49) después de una nueva canasta de Sako tras asistencia de De Larrea y un triple de Costello sobre la bocina después de haber fallado sus cuatro anteriores intentos.

Reacción con De Larrea

Una demostración de confianza y personalidad que poco después exhibiría De Larrea, después de una primera parte menos acertada de lo habitual. Y es que el vallisoletano, tras unos primeros minutos en la reanudación en los que el Barcelona marcaba el ritmo con un inspirado Clyburn (60-54), asumía la responsabilidad anotadora para anotar de tres y encadenar cinco puntos que permitían que la desventaja no se disparara.

Pero si minutos antes sufrían los taronja para frenar a Clyburn, ahora era Punter el que castigaba una y otra vez el aro taronja, con 11 puntos seguidos tras dos triples y un 2+1.

Pedro Martínez pedía tiempo con 69-59 a 4:40 del final del tercer cuarto y la reacción llegó con un triple de Puerto y dos acciones consecutivas de Badio y Costello. Moore respondía después a un 2+1 de Willy, pero Clyburn lideraba de nuevo la reacción local para poner un inquietante 78-69, en unos minutos de pérdidas y despistes defensivos en los taronja.

Pero este Valencia Basket no pierde los nervios ni en los peores momentos y lograba meterse de nuevo en el partido con tres acciones consecutivas en manos de Puerto, Pradilla y Costello, que ponía el 78-75.

De Darius a Punter

Todo se debía decidir en los 10 últimos minutos y el Valencia Basket salió lanzado a por el triunfo empujado por un excelso Darius Thompson en la reanudación, con siete puntos del internacional por Italia en poco más de un minuto (80-84).

El Barcelona volvía a ponerse en las manos de Satoransky y de Punter para recuperar el mando del partido y tras un parcial de 8-0, dejaba a los taronja contra las cuerdas (93-88). El del Bronx se convertía en una pesadilla para la defensa taronja en los últimos minutos y aunque los de Pedro Martínez no bajaban los brazos e intentaban remontar por medio de Reuvers, Costello, Moore y Darius Thompson, dos inoportunos errores de Taylor en ataque impedían que fuera posible.

El partido se escapaba a pesar de superar la barrera de los 100 puntos (108-102) ante un Barcelona de un enorme Punter, autor de 27 puntos y 30 de valoración.

Ficha técnica

108 - Barça (26+22+30+30): Satoransky (14), Punter (27), Clyburn (19), Shengelia (12), Hernangómez (11) -equipo inicial-, Marcos (2), Cale (5), Vesely (8), Parra (4), Norris (3) y Brizuela (3).

102 - Valencia Basket (25+24+24+27): De Larrea (5), Puerto (7), Moore (21), Costello (8), Sako (14) -equipo inicial-, Reuvers (4), Taylor (5) Pradilla (4), Thompson (19), Badio (15), Sestina (-) y Nogués (-).

Árbitros: Borys Ryzhyk (UCR), Olegs Latisevs (LET) y Mario Majkic (ESL). Eliminaron con cinco faltas al local Brizuela (min.37). Señalaron falta antideportiva al visitante Thompson (min.22).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.363 espectadores. Antes del pitido inicial se realizó un minuto de silencio en memoria del exentrenador del Barça (1968-72) Xabier Añua, fallecido el 4 de julio.