Un ex NBA compara el Roig Arena con los mejores pabellones del mundo: “Es impresionante”

La temporada baloncestística en Europa ya ha arrancado. Tanto la Liga Endesa como la Euroliga 2025 ya han iniciado su camino, después de un verano de torneos continentales. España no pudo dar el callo en el Eurobasket, pero lejos queda ya ese torneo, incluso con Chus Mateo ya como dueño del banquillo de la selección.

El Valencia Basket ha arrancado la temporada como un tiro y con la ilusión desbordada. El equipo taronja cuenta sus partidos por victorias hasta la fecha y además coronó el inicio de campaña conquistando la Supercopa Endesa 2025. Una semana después llegó el ansiado estreno oficial del Roig Arena. El nuevo hogar taronja está llamado a ser uno de los recintos deportivos más importantes de Europa y del mundo. El Roig Arena pone al Valencia Basket y a València en otra dimensión.

Primer partido de Euroliga en el Roig Arena, con un Valencia Basket - Virtus Bolonia. / JM LOPEZ

El elogio de un ex NBA que pone al Roig Arena entre los mejores pabellones del planeta

Tanto es así que alguna de las estrellas que ya han pasado por el nuevo Roig Arena se han enamorado de uno de los mejores pabellones del continente y que incluso ya comparan con los de las franquicias NBA. Al menos así opina Tornike Shengelia, un ex NBA, que ya sabe lo que es jugar y también perder en el Roig Arena: “Es impresionante. Para mí es el mejor que he visto hasta ahora. Cuando fui a Brooklyn Nets, con el nuevo Barclays Center, lo mismo. Es impresionante”, explicó el georgiano, ex de Brooklyn Nets en la entrevista con Víctor Claver.

Y es que Toko Shengelia sabe de lo que habla. El georgiano estuvo dos temporadas en la NBA, donde se encuentran algunos de los pabellones más espectaculares del mundo. Shengelia aterrizó en los Nets en 2013, donde jugó 36 partidos en los que pudo comprobar no solo cómo eran el resto de canchas de la liga, sino la 'fortaleza' del Barclays Arena, al que compara con el Roig Arena, en sus partidos como local.

Shengelia terminó su carrerá en la NBA en Chicago Bulls, otra franquicia con otro espectacular pabellón y mundialmente conocido como el United Center. Así que una opinión muy valiosa la del georgiano con la nueva casa del Valencia Basket, donde por cierto, el equipo taronja ya ha batido uno de los récords históricos de la ACB.

El Barclays Center: mucho más que la casa de los Brooklyn Nets 🏀

Si hay algún lugar que llama la atención en Brooklyn, ese es: el Barclays Center. Inaugurado en 2012 y con capacidad para 19.000 espectadores, con su diseño moderno, gracias a su fachada de acero oxidado y dentro late una de las canchas más vibrantes de toda la NBA y más visitada por su localización en pleno New York.

Ir a un partido de la NBA es una experiencia única, pero en concreto, ver a Brooklyn Nets allí es una experiencia en sí misma. Desde que accedes al interior del recinto, todo tiene ese aire neoyorquino tan auténtico: gente comiendo hot dogs, camisetas de los Nets o por todas partes, música en directo… y esa sensación de que algo grande está a punto de pasar como sucede en cualquier evento deportivo en Estados Unidos.

El ambiente es eléctrico, incluso si no eres fan del baloncesto. Los momentos en los que el público se levanta al unísono para celebrar un triple son puro espectáculo. Pero el Barclays Center no vive solo de los Nets, como ocurre con el nuevo y puntero Roig Arena. También acoge conciertos enormes, combates de boxeo, o de UFC, e incluso hasta eventos de eSports. Es un lugar que tiene vida los 365 días del año, gracias a las zonas de ocio y de restauración.

Un concierto de Bruce Springsteen en el Barclays Center, al que comparan con el Roig Arena / AP

Lo mejor de todo es su ubicación. Sales de la parada de metro (subway) y estás prácticamente en la puerta. En resumen: el Barclays Center de Brooklyn es mucho más que un pabellón. Es una mezcla de energía, cultura y emoción que representa a la perfección el espíritu de Nueva York.