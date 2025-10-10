De Larrea e Isaac Nogués, inscritos con el filial taronja en la Liga U

El Valencia Basket arranca este sábado su participación en la nueva Liga U de filiales sub-22 y lo hace recibiendo en L'Alqueria del Basket al Fundación CB Canarias a partir de las 12:00. Un encuentro con entrada gratuita hasta completar el aforo y que se podrá seguir también en directo por Youtube a través del perfil oficial de la competición. Una 'Liga U' entre ACB, FEB y CSD para jugadores por debajo de los 22 años, que permitirá a estos jugadores jóvenes poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional, no solo con la compatibilidad con el resto de las competiciones y torneos, tanto ACB como junior, sino también compaginando el deporte con los estudios a través de becas.

La competición contará con la participación de 15 equipos (jugadores nacidos en 2004 o posterior) de los clubes acb: Barça Atlètic, BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Joventut Badalona, Real Madrid, Unicaja Alhaurín de la Torre y Valencia Basket (Grupo A), y Bàsquet Girona, Bilbao Basket, Burgos Grupo de Santiago, Força Lleida, Gran Canaria, Stellantis & You Granada y UCAM Murcia (Grupo B).

En el A empezarán los ocho equipos que han obtenido los mejores resultados en el Campeonato de España junior en el acumulado de los últimos cinco años, y el B con los otros siete conjuntos. En una primera fase, entre el 10 de octubre y el 4 de enero, los equipos de cada grupo jugarán entre sí (14 jornadas).

Al término de esta ronda inicial, el primer clasificado del Grupo B subirá al A, de donde bajará el 8º, y se disputará una repesca a un solo partido entre el 2° y 3° del B contra el 7° y el 6º del A, respectivamente. Los ganadores de los partidos de repesca completarán el Grupo A en una segunda fase entre el 16 de enero y el 19 de abril, en la que los equipos de cada grupo jugarán otras 14 jornadas.

Los cuatro primeros del Grupo A avanzarán a la Final a 6, y las últimas dos plazas saldrán de un Play-In decisivo a un solo partido con 5º y 6º del Grupo A contra 2º y 1º del Grupo B, respectivamente.

Isaac Nogués, con Juan Roig tras el partido de Euroliga contra la Virtus en el Roig Arena. / EFE

La Final a 6 se disputará entre el 15 y 17 de mayo en una sede a determinar, con tres eliminatorias para decidir el primer campeón. El primero y el segundo del Grupo A esperarán en semifinales a los ganadores de los cuartos de final, con partidos el viernes 15 entre el 3º y el 4º y los dos ganadores del Play-In. Tras los duelos de semifinales del sábado, la gran final del domingo 17 decidirá quién levanta el primer trofeo.

En total, los 15 equipos participantes disputarán un mínimo de 24 partidos y un máximo de 33 en ocho meses de competición, siempre cuidando la compatibilidad con la formación académica.

Plantilla del Valencia Basket

La plantilla de Valencia Basket estará formada por 4 jugadores sub-22 y 13 jugadores sub-18. El staff estará encabezado por Gonzalo Muinelo, con José Nácher y Carlos Silla como ayudantes. Edu Pérez ejercerá de preparador físico y Agustí Girbés de fisioterapeuta. El pabellón de juego será la pista central de L’Alqueria del Basket o en la Fonteta y jugará la mayoría de sus partidos como local el sábado a las 12:00.

Curiosamente, en esta lista de 17 inscritos figuran dos jugadores del primer equipo como Sergio de Larrea e Isaac Nogués, quienes pueden competir por edad a pesar de ser jugadores de la primera plantilla a todos los efectos. Eso sí, el club no ha querido dejar pasar la oportunidad de inscribirlos ante cualquier circunstancia que pudiera suceder en un futuro y que hiciera conveniente que pudieran disputar algunos minutos tras períodos de lesiones o por falta de minutos en la primera plantilla, algo menos probable aunque falten tres jugadores lesionados por recuperarse.

El resto de jugadores inscritos son: Nikola Dzepina, Noyan Tolan, el júnior de 'oro' Álex Blanco, Marc Grau, Javier Viguer, Jorge Carot, Víctor Iglesias, Guillem Tazo, Roger Villarejo, Miguel Sousa, Manuel Veintimilla, Tomas Talcis, Ilan Laville, Daniel Osayi y Zétény Mihály Kurfis.

Plantilla del Valencia Basket para la nueva Liga U. / VBC

Calendario taronja con dos sedes

De los siete partidos que el Valencia Basket jugará en la primera Liga como local, cinco de ellos lo hará en La Fonteta y dos en L'Alqueria del Basket, entre ellos el de este sábado ante el CB Canarias. La próxima semana visitarán al Unicaja y la siguiente, recibirán al Real Madrid en La Fonteta, el 25 de octubre.

Cerrarán esta primera Liga también en La Fonteta, ante el Unicaja, el 3 de enero.