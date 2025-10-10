Pedro Martínez: "Hay que reconocer el talento y la calidad de nuestros jugadores y de los del Barça"

El Valencia Basket encajó este viernes su primera derrota de la temporada ante el Barcelona en el Palau, pero Pedro Martínez no tiene muchos motivos para preocuparse por lo visto en el partido ante los de Peñarroya, ya que dieron la cara hasta el final y solo cedieron ante la inspiración de un talento como Kevin Punter,

"Han metido canastas increíbles en el último cuarto", señalaba el técnico taronja. A lo que añadía: "en el último cuarto hemos hecho un esfuerzo muy bueno para volver al partido, pero ellos han metido canastas increíbles, de mucha calidad y mérito. Siempre te queda la sensación de que en defensa se puede hacer más, pero hay que reconocer el talento y la calidad de nuestros jugadores y de los del Barça, que han estado muy bien en ataque en el último cuarto", ha resumido el técnico catalán.

Pedro Martínez destacaba que este viernes se ha vivido "un buen partido de baloncesto" entre dos equipos que "han jugado bastante bien en ataque", aunque ha señalado que en el primer cuarto sus jugadores han "fallado tiros" y parecían "incapaces de meter".

"Luego hemos visto que tenemos la calidad para hacerlo. En el tercer cuarto hemos empezado bien, pero después hemos perdido cuatro posesiones seguidas que les han permitido anotar puntos fáciles", ha analizado el entrenador del Valencia Basket.

Juani Marcos y el taronja Darius Thompson, en el partido de Euroliga en El Palau. / Alejandro García / EFE

Diferencia con el partido de Liga

Preguntado por la diferencia entre el partido de este viernes y el del pasado domingo, que el equipo taronja ganó en la Liga Endesa, Martínez afirma que esta vez ha habido "más energía y contactos", lo que ha llevado a "un partido mucho más intenso desde el inicio". "Han salido con mucha intensidad. Nosotros no tanto, pero nos hemos puesto a su altura", ha agregado.

"Nos tenemos que recuperar mentalmente"

Por último, Martínez ha evitado hacer valoraciones tras acumular dos victorias y una derrota en tres jornadas de Euroliga: "Estamos delante de una temporada muy larga. Hemos jugado poco para hacer valoraciones, hay que vivir al día. Hoy estamos tristes por perder, pero se nos tiene que pasar rápido para el partido del domingo, que es muy importante. Nos tenemos que recuperar, sobre todo mentalmente".