Rubén Burgos: "Completar días de trabajo al máximo nivel es lo que nos llevará a dar nuestro mejor nivel"

El primer equipo del Valencia Basket femenino debuta este domingo en el Roig Arena. Las de Rubén Burgos disputan el partido de la J2 de la Liga Endesa Femenina ante el IDK Euskotren. Encuentro que será el primero de las jugadoras taronja en la que será su nueva casa, un aliciente más para seguir creciendo y esforzándose cada día, tal y como ha asegura el técnico: "Nos sentimos muy afortunadas de iniciar este partido en el Roig Arena, camino que ya empezó el masculino, nosotras queremos vivir también esta experiencia. Esperamos estar a la altura de lo que se espera de nosotras".

El conjunto valenciano afronta este encuentro después de perder contra pronóstico en la primera jornada de la competición liguera, aunque apenas unos días después de reencontrarse con el triunfo en su partido de Euroliga en Atenas. "Llevamos un día de trabajo tras Atenas trabajando aspectos de mejora, sobre todo en defensa para seguir creciendo como equipo", confesó el técnico, que sobre la primera derrota ante el Baxi Ferrol: "Los resultados no dependen de ti. Nuestro nivel en pista no era bueno. Son cosas que pueden pasar, es cierto que el porcertanje dee victorias la pasada temporada ha sido alto, y trabajamos para mantenerlo pero mostramos algunas carencias que no nos permitieron ganar". "Seguimos trabajando para estar siempre al mismo nivel físico y mental, para eso están las rotaciones, si no estas preparado el rival te castiga. Completar días de trabajo al máximo nivel es lo que nos llevará a dar nuestro mejor nivel. La liga española es una de las mejores de Europa", añadió Rubén Burgos.

Rubén Burgos, en rueda de prensa. / Montesinos

Rival y regreso de Buenavida

Rubén Burgos también ha analizado el rival al que se enfrentarán las valencianas en esta segunda jornada. Un IDK Euskotren del que espera que no ponga las cosas fáciles. "Es un equipo que se ha reforzado bien y que va a crecer esta temporada. Estoy seguro de que mejorará su posición en la tabla". El técnico además ha explicado que Elena Buenavida estará ya disponible en breve, aunque no todavía para este partido.