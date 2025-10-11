"Estamos en situación de desventaja respecto a Valencia Basket o Real Madrid"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado este viernes, tras derrotar al Valencia Basket (108-102) en la tercera jornada de la Euroliga, que su equipo está en "una situación de desventaja muy grande en la ACB" respecto a sus rivales, porque es el equipo que juega más partidos en menos de 48 horas.

"En 17 ocasiones jugamos en menos de 48 horas (entre jornada de Euroliga y de Liga Endesa). Baskonia tiene 17 jornadas, Valencia tiene 11 y el Madrid tiene 9. Además, tenemos otro añadido, tenemos seis partidos el domingo por la mañana, con menos de 34 horas (de descanso), Valencia ninguna, el Madrid una, que es contra nosotros, y Baskonia dos", ha reivindicado.

Peñarroya ha remarcado que con estos horarios "no se cuida a los jugadores", especialmente en un contexto en el que "la energía es muy importante en el baloncesto actual" y tener plantillas largas para gestionar dos competiciones es "muy importante".

Pedro Martí­nez, durante el partido entre el Barcelona y el Valencia Basket en el Palau Blaugrana. / EFE

¿Sin margen para entrenar?

"Los jugadores tienen que recuperar los esfuerzos. En 34 horas volvemos a estar aquí (para jugar contra el Hiopos Lleida en la Liga Endesa) y hay poco margen para recuperar y ninguno para entrenar", ha añadido Peñarroya.