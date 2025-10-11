Horario y dónde ver el Río Breogán-Valencia Basket

Valencia Basket continúa con su frenético inicio de temporada y este domingo regresa a la competición doméstica para medirse en el Pazo dos Deportes a CB Breogán. Se trata del partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa, que el conjunto taronja afronta tras estrenarse con victoria la semana pasada en el Roig Arena ante el Barça.

Se trata del segundo compromiso a domicilio que asume VBC esta semana después de visitar el pasado viernes el Palau Blaugrana para medirse, de nuevo, al conjunto azulgrana, aunque en esta ocasión en la tercera jornada de Euroliga, que concluyó con victoria del Barça en un partido igualado hasta el final.

Este domingo, ante Breogán, los de Pedro Martínez tratará de regresar a la senda de la victoria mostrando su mejor versión en una cancha en la que han ganado en sus últimas tres visitas, pero en la que el balance global está prácticamente igualado.

Primer partido de Euroliga en el Roig Arena, con un Valencia Basket - Virtus Bolonia. / JM LOPEZ

A qué hora es el Breogán-Valencia Basket y dónde puedo verlo

Breogán y Valencia Basket se ven las caras en el Pazo dos Deportes de Lugo este domingo 12 de octubre a partir de las 17 horas y el partido se podrá seguir en DAZN. Será el séptimo partido de la segunda jornada de Liga Endesa.

¿Cómo es el rival?

El Río Breogán estrenó la temporada oficial con una derrota en Lleida, pero ya dejó algunas muestras de su capacidad en determinados aspectos del juego. El conjunto celeste colocó seis tapones en ese encuentro (dos de Brankovic, dos de Dibba, uno de Russell y otro de Aranitovic) que le convierten en el líder de esta estadística en la Liga Endesa.

De Larrea en el último partido ante el Barça / EFE

Los dos jugadores que pusieron dos tapones están entre los que comparten la primera plaza en esa estadística a nivel individual y el Río Breogán también lidera la estadística de porcentaje de tiros taponados (15%). Además, los hombres de Luis Casimiro fueron los terceros que más rebotes ofensivos capturaron (15) con un 31% de rechaces en aro contrario controlados. Valencia Basket lidera la acb en el porcentaje de acierto en triple (48%) y en la eficacia por tiro lanzando (1,23 puntos por lanzamiento) con la tercera mejor eficiencia ofensiva (122,4 puntos cada 100 posesiones) y un 75% de sus canastas tras asistencia.

Su amenaza individual

El alero Keandre Cook fue el jugador más destacado del equipo gallego en la primera jornada. El alero norteamericano se fue hasta los 18 puntos en su estreno en la Liga Endesa siendo el jugador que más tiros libres convirtió (10) y añadiendo 4 rebotes y 5 faltas recibidas para 16 créditos de valoración. Estuvo acompañado en el quinteto inicial por el base DeWayne Russell (2 puntos y 5 asistencias) y Arturs Kurucs (6 puntos), mientras que la pareja interior la formaron Dreznjak (5 puntos) y Brankovic (8 puntos, 5 rebotes y 2 tapones). Desde el banquillo destacaron la energía del danés Bakary Dibba (10 puntos) y la amenaza en el lanzamiento de Francis Alonso (8 puntos con un 2/4 en triples). Aranitovic (6 puntos y 3 rebotes) y Mavra (5 puntos y 3 asistencias) alargan la rotación exterior mientras que por dentro Apic y Jordan Sakho añaden físico y capacidad reboteadora a la pintura gallega.