Horario y dónde ver el Valencia Basket-IDK Euskotren

Este domingo 12 de octubre será muy especial en la historia del Valencia Basket. Las taronja afrontan un día de fiesta con el estreno del equipo femenino en el Roig Arena ante IDK Euskotren. El partido comenzará a las 12:15 horas y se espera una gran asistencia de aficionados taronja. Además de los 4000 abonados del equipo femenino, una cifra que supone un récord histórico, se sumarán los numerosos aficionados que han comprado su entrada para el partido. Además, las taquillas estarán abiertas antes del partido por lo que se espera que muchos seguidores taronja apuren hasta los momentos previos para adquirir su entrada.

En directo por TV

Pero en caso de no poder asistir en persona al Roig Arena, el partido podrá seguirse también por televisión y además de forma gratuita ya que será retransmitido en directo por las cámaras de À Punt y ASTV.

La pelota naranja de LF Endesa volará por primera vez en la nueva casa taronja con la segunda jornada en la que el combinado de Rubén Burgos tratará de conseguir la primera victoria en la competición nacional con el apoyo de la afición. Valencia Basket podrá sumar un nuevo efectivo para su causa, puesto que Elena Buenavida ya se ha unido al equipo y estará disponible para el encuentro.

Estreno del equipo en el Roig Arena

Después de dos partidos del equipo masculino en el Roig Arena, este domingo el combinado femenino tendrá la oportunidad de estrenarse en su nueva casa. Un día festivo nacional, que también será de celebración para la afición taronja. A partir de las 11:45 empezará el show en la pista con el mago Yunke como maestro de ceremonias hasta las 12:15, que volará por primera vez la pelota naranja de LF Endesa en el Roig Arena. Una vez finalice el encuentro, todos los espectadores podrán disfrutar de la magia final del Mago Yunke, con el número especial que cerrará este día para la historia.

Estos son los horarios de entrada para este domingo

10:45 Apertura El Mercat y accesos C y K (Pmr)

11:15 Apertura pista y puerta A, B1

11:45 Inicio show pre partido con el Mago Yunke

12:15 Inicio del Partido