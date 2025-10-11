El Roig Arena vivirá este domingo una gran fiesta en el Opening Day femenino

El primer equipo masculino del Valencia Basket ya vivió su 'Opening Day' el pasado viernes 3 cuando jugó el primer partido de su historia en el Roig Arena. Ahora, le toca al turno a las chicas que se preparan para disfrutar de su primer partido en la nueva casa taronja. Será este domingo 12 de octubre en la segunda jornada de la Liga F Endesa en la que el equipo de Rubén Burgos recibe al IDK Euskotren. El partido comenzará a las 12:15 horas, pero antes y después del encuentro, el club ha preparado suculentas sorpresas para celebrar el debut del primer equipo femenino en el Roig Arena. Con animación mágica en la previa, inicio de actos a las 11:45 horas con el Mago Yunke que ejercerá de maestro de ceremonias y que tendrá presencia durante toda la jornada.

Animación en el interior del Arena

La previsión de lluvia obliga a que todas las acciones de la previa se celebren dentro del propio Roig Arena, por tanto, y hasta que empiecen los actos oficiales a las 11:45 horas, todos los asistentes contarán con animación en la zona interior del Arena tematizada con el mundo de la magia.

11:45h, comienzan los actos oficiales

Los que no quieran perderse nada de los actos previos deben estar ya en su asiento a las 11:45 horas. Los actos estarán conducidos por el Mago Yunke, y en el que podréis disfrutar de un viaje por el mundo del Valencia Basket hasta acabar con las presentaciones y el partido.

El Mago Yunke como maestro de ceremonias

El mago castellonense ha paseado sus espectáculos por todo el mundo, y ha ganado cuatro veces el Premio Mundial de Magia de la FISM en los años 2000, 2018, 2022 y 2024. También ha recibido otros galardones importantes, como el Mandrakes's d'Or.

Durante el partido

Los espectadores podrán disfrutar de espectáculos durante los tiempos muertos y entrecuartos del partido de la Jornada 2 de la Liga Femenina Endesa.

Y al finalizar… El truco final

Una vez finalice el encuentro, todos los espectadores podrán disfrutar de la magia final del Mago Yunke, con el número especial que cerrará este día para la historia.

Horarios del Opening Day, 12 de octubre

Estos son los horarios de entrada para este domingo

10:45 Apertura El Mercat y accesos C y K (Pmr)

11:15 Apertura pista y puerta A, B1

11:45 Inicio show pre partido con el Mago Yunke

12:15 Inicio del Partido

Taquilla y atención al cliente

Apertura: 10:15h

Cierre: Descanso del partido

Apertura: 10:15h

Cierre: 15:00h

Consigna

Apertura: 10:15h

Cierre: 30 minutos después de finalizar la actuación del Mago Yunke

Además: En las puertas de acceso C y K habrá pulseras para poder circular por el anillo 1