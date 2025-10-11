Visita al Pazo para regresar a la senda de la victoria

Sin apenas tiempo para lamentar la derrota sufrida el pasado viernes ante el Barça en Euroliga, Valencia Basket afronta, a partir de las 17 horas, el segundo partido del fin de semana, de nuevo a domicilio, pero esta vez el correspondiente a la jornada dos de Liga Endesa ante el CB Breogán. El conjunto de Pedro Martínez arrancó la competición doméstica venciendo en el Roig Arena al conjunto azulgrana precisamente, y busca en Lugo sumar el segundo triunfo en dos partidos que le permita empezar a establecerse en la zona alta de la clasificación.

Los taronja quieren regresar a la senda de la victoria tras encajar en el Palau Blaugrana el primer revés de la temporada, eso sí, compitiendo hasta la bocina, aunque no será tarea sencilla. El Pazo dos Deportes debuta esta temporada y lo hará llevando en volandas a un Breogán sediento de victoria tras empezar la Liga Endesa con derrota ante el Força Lleida.

Para la visita a Breogán, Pedro Martínez sigue lidiando con las importantes bajas por lesión de Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima. El de Getxo será el primero en reaparecer, aunque no llega a tiempo para este domingo. El técnico de Valencia Basket dijo esta semana que "Xabi ha hecho el primer entrenamiento. Va muy bien pero aún no tiene el ritmo necesario, creemos que la semana que viene entrenará con normalidad".

BARCELONA, 10/10/2025.- El entrenador del Valencia Basket Pedro MartÃ­nez durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Euroliga que disputan BarÃ§a y Valencia Basket hoy viernes en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/Alejandro GarcÃ­a / Alejandro GarcÃ­a

Obligados a mostrar la "mejor versión"

Sobre el partido ante Breogán, Pedro dejó claro que son conscientes de la dificultad que entraña y avisó que el curso pasado ya sufrieron mucho: "La de Breogán es una pista muy difícil, aunque le ganamos (la temporada pasada), nos causaron una grandísima impresión porque lucharon muchísimo. No conseguimos romper el partido, tienen escoltas buenos, tienen buenas rachas, son altos y físicos. Tienen un base pequeño como Russell que es tremendamente incisivo. Es una pista caliente, con muy bien ambiente, público metido, se hacen fuertes en casa y hay que intentar estar concentrados, saber que será un partido de 40 minutos. Será un partido igualado y tenemos que dar nuestra mejor versión".

Balance favorable, pero rival incómodo

Valencia Basket ha ganado sus tres últimos partidos en la cancha de Breogán, y eso ha permitido que desnivele ligeramente a su favor el balance: de los 20 partidos disputados entre ambos equipos en Pazo dos Deportes, nueve han caído del lado lucense y diez del lado taronja. Eso sí, desde 2001 VBC solo ha podido ganar en Lugo en cuatro de sus diez últimas visitas, lo que evidencia la dificultad de la cancha.

De Larrea en el último partido ante el Barça / EFE

La temporada pasada, el conjunto de Pedro Martínez necesitó una de sus exhibiciones desde la línea de tres para remontar el partido y terminar ganando 75-97. En el histórico global, el equipo taronja ha ganado en 25 de los 38 enfrentamientos hasta el momento.

Pero hay un enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos ya que se midieron hace tres semanas en un encuentro de pretemporada. También en tierras gallegas, aunque fue en Pontevedra en la final del torneo EncestaRías en el que el equipo taronja se impuso por 78-101.

Breogán, un equipo intimadante a nivel interior

Aunque no pudo estrenarse en Liga Endesa con victoria, Breogán dejó claro en su primer partido ante Força Lleida su potencial defensivo interior. El conjunto celeste colocó seis tapones en ese encuentro (dos de Brankovic, dos de Dibba, uno de Russell y otro de Aranitovic) que le convierten en el líder de esta estadística en la Liga Endesa. Los dos jugadores que pusieron dos tapones están entre los que comparten la primera plaza en esa estadística a nivel individual y el Río Breogán también lidera la estadística de porcentaje de tiros taponados (15%). Además, los hombres de Luis Casimiro fueron los terceros que más rebotes ofensivos capturaron (15) con un 31%.

Entrenamiento de la semana / Germán Caballero

Además del juego bajo el aro, la defensa de Valencia Basket deberá estar muy pendiente del alero Keandre Cook, que fue el jugador más destacado del equipo gallego en la primera jornada. El norteamericano se fue hasta los 18 puntos encontrnado mucha facilidad para ir a la línea de tiros libres, desde donde convirtió 10 puntos.