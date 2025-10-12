Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Valencia Basket - IDK Euskotren

El equipo que dirige Rubén Burgos recibe a las 12:15 horas al IDK Euskotren en una jornada muy especial en la que las taronja tratarán de brindar una victoria a su afición para estrenar su nueva 'casa'

Imagen exterior del Roig Arena

Imagen exterior del Roig Arena / SD

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia Basket afronta este domingo 12 de octubre un partido muy especial ante el IDK Euskotren. Será el primero en casa de la temporada pero además, será el primero que las taronja jueguen en el Roig Arena en toda su historia. El equipo que dirige Rubén Burgos recibe a las 12:15 horas al IDK Euskotren en una jornada muy especial en la que las taronja tratarán de brindar una victoria a su afición para estrenar su nueva 'casa'. El Opening Day del primer quipo femenino, bautizado así por el club, estará amenizado por el Mago Yunke y muchas más sorpresas. Los actos arrancarán a las 11:45 horas.

