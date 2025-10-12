En Directo
Directo | Valencia Basket - IDK Euskotren
El equipo que dirige Rubén Burgos recibe a las 12:15 horas al IDK Euskotren en una jornada muy especial en la que las taronja tratarán de brindar una victoria a su afición para estrenar su nueva 'casa'
El Valencia Basket afronta este domingo 12 de octubre un partido muy especial ante el IDK Euskotren. Será el primero en casa de la temporada pero además, será el primero que las taronja jueguen en el Roig Arena en toda su historia. El equipo que dirige Rubén Burgos recibe a las 12:15 horas al IDK Euskotren en una jornada muy especial en la que las taronja tratarán de brindar una victoria a su afición para estrenar su nueva 'casa'. El Opening Day del primer quipo femenino, bautizado así por el club, estará amenizado por el Mago Yunke y muchas más sorpresas. Los actos arrancarán a las 11:45 horas.
Directo | Valencia Basket - IDK Euskotren
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 5 (T1): Falta de Carrera y empiezan los cambios de Rubén Burgos
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 5 (T1): Buena defensa y buen ataque del Euskotren
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 4 (T1): Intercambio de canastas para subir el 8-2 al luminoso
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 3 (T1): Contra taronja y falla Leti Romero el triple
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 3 (T1): Desde la línea de tiros libres colocamos el 6-0
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 2 (T1): Canasta de Alexander, a la segunda. Luego defiende bien y se lleva el rebote para fallar a la contra
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 1 (T1): Canastita de Raquel Carrera para poner el 2-0
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Minuto 1 (T1): Arranca el partido con primera posesión para las vascas
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
Canta la grada a falta de dos minutos para que arranque el choque. Recordemos que las taronja deben ganar tras empezar la liga con derrota frente al BAXI. Hoy empezará una larga rachas de victorias, seguro
Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren
DIcho esto, quedan menos de 10 minutos para que arranque el partidazo
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- Cuenca y Hermoso, dos centrales por los que suspiró Carlos Corberán
- Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado
- Mamardashvili admite que echa de menos València
- Sin recompensa al partidazo taronja en el Palau
- ¿Qué pasa con Ugrinic?
- La confesión de un exvalencianista: 'Tenía tanta ansiedad que merendaba pizza
- Estamos en situación de desventaja respecto a Valencia Basket o Real Madrid