El Valencia Basket afronta este domingo 12 de octubre un partido muy especial ante el IDK Euskotren. Será el primero en casa de la temporada pero además, será el primero que las taronja jueguen en el Roig Arena en toda su historia. El equipo que dirige Rubén Burgos recibe a las 12:15 horas al IDK Euskotren en una jornada muy especial en la que las taronja tratarán de brindar una victoria a su afición para estrenar su nueva 'casa'. El Opening Day del primer quipo femenino, bautizado así por el club, estará amenizado por el Mago Yunke y muchas más sorpresas. Los actos arrancarán a las 11:45 horas.

Directo | Valencia Basket - IDK Euskotren

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 5 (T1): Falta de Carrera y empiezan los cambios de Rubén Burgos

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 5 (T1): Buena defensa y buen ataque del Euskotren

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 4 (T1): Intercambio de canastas para subir el 8-2 al luminoso

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 3 (T1): Contra taronja y falla Leti Romero el triple

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 3 (T1): Desde la línea de tiros libres colocamos el 6-0

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 2 (T1): Canasta de Alexander, a la segunda. Luego defiende bien y se lleva el rebote para fallar a la contra

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 1 (T1): Canastita de Raquel Carrera para poner el 2-0

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Minuto 1 (T1): Arranca el partido con primera posesión para las vascas

Valencia Basket 🏀-🚂 IDK Euskotren Canta la grada a falta de dos minutos para que arranque el choque. Recordemos que las taronja deben ganar tras empezar la liga con derrota frente al BAXI. Hoy empezará una larga rachas de victorias, seguro