En un día feliz para Valencia Basket con doble victoria de sus equipos, primero de las chicas ante IDK Euskotren y después de los chicos ante Río Breogán, Pedro Martínez confirmó una mala noticia en la rueda de prensa posterior al gran partido de su equipo en el Pazo dos Deportes.

Preguntado por la situación de los lesionados, el técnico de Valencia Basket dijo que Yankuba Sima "ha recaído de la lesión y es baja de larga duración". Un golpe duro para el conjunto taronja, que pierde intimidación y poderío bajo el aro con un Sima que es uno de los jugadores más físicos del roster taronja con sus 2.11 metros de altura.

Lesión muscular en la pierna izquierda

Valencia Basket anunció la lesión de Yankuba Sima días antes de la Supercopa Endesa con el siguiente comunicado: "El pívot Yankuba Sima causará baja para la Supercopa Endesa, en la que Valencia Basket se mide en semifinales al Unicaja el sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el último partido de preparación en Pontevedra". Según Pedro Martínez, el contratiempo físico vuelve a ser en esa pierna izquierda que ya se lesionó en verano.

Así, habrá que esperar más semanas para ver el debut oficial de Yankuba Sima con Valencia Basket. El interior español fue fichado este verano pero cayó lesionado pronto en un partido de pretemporada en Pontevedra.

XLA y Montero, pronto

Quienes sí se incorporarán pronto al grupo son Xabi López-Arostegui y Jean Montero. Al de Getxo se le espera ya esta semana, mientras que el dominicano volverá pronto a entrenar con normalidad, pero todavía está descartado para los partidos de esta semana: "Contamos con Xabi si no pasa nada nuevo al 95 por cien, vamos a ver si Montero se incorpora a lo largo de la semana, no contamos con él para los partidos", explicó Pedro Martínez en rueda de prensa.