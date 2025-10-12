"Tenemos un punto más de calidad que nos ha permitido anotar con más consistencia"

Valencia Basket superó este domingo a Río Breogán en Pazo dos Deportes y sumó su segunda victoria en dos partidos en el inicio de Liga Endesa. Pedro Martínez analizó el encuentro en rueda de prensa y destacó que el partido "ha sido más igualado" de lo que refleja el marcador, pero que "el punto más de calidad" que tiene su equipo fue clave para ser más consistentes.

El conjunto taronja se llevó un buen susto inicial con un Breogán que llegó a dominar el marcador por 15 puntos. "Breogán ha empezado el partido de maravilla, anotando tres puntos en casi cada ataque en el primer cuarto. Han estado increíblemente acertados y jugando bien. No es que las hayan metido de casualidad, sino que estaban buscando tiros muy buenos, muy trabajados y nosotros llegábamos tarde a cada acción".

Reacción taronja

Pedro Martínez destacó la reacción de su equipo y el gran ritmo con el que jugó el segundo cuarto para empezar a remontar: "Han cogido una distancia muy grande, pero el segundo cuarto ha sido nuestro, hemos jugado muy bien con muchísimo ritmo, y hemos tenido acierto en los primeros segundos, hemos jugado rápido y con acierto, nos ha dado confianza y hemos cambiado las sensaciones. En la segunda parte, controlando la situación, aguantando los arreones de Breogán, que es un equipo con mucho espíritu y que nunca se da por vencido. Creo que les hemos respetado bien para no dejarles que se acercaran a más de siete u ocho puntos y ya al final el partido se ha roto definitivamente".

LUGO, 12/10/2025.- El ala pÃ­vot danÃ©s del RÃ­o Breogan Bakary Dibba (c) intenta taponar a Nate Reuvers (d), del Valencia, durante el partido de la Liga Endesa de baloncesto entre el RÃ­o Breogan y el Valencia Basket, este domingo en Lugo. EFE/ Eliseo Trigo / Pedro Eliseo Agrelo Trigo

Resultado engañoso

El técnico de Valencia Basket tiene claro que el resultado ha sido más abultado de lo que ha reflejado el partido, pero que la calidad de su equipo fue diferencial: "Por cómo ha sido el partido, la diferencia no es real, ha sido más igualado, si hubiéramos ganado de 8 o 10 puntos hubiese sido más real. Hemos estado muy acertados desde el triple, 19 metidos con casi un 50 por ciento. Ellos también han tenido acierto pero nosotros tenemos un punto más de calidad que nos ha permitido anotar más con consistencia".

Concentrados en cualquier circunstancia

A Valencia Basket le dio tiempo a verse muy por debajo en el marcador y también muy por encima. Pedro Martínez expresó que la actitud y la concentración en pista siempre está por encima del marcador: "Les decimos que no miren el marcador y que los partidos duran 40 minutos, no te puedes relajar cuando vas ganando ni cuando vas perdiendo, tú tienes que hacer tu trabajo". Además, el técnico taronja destacó que "hemos tenido muchos jugadores del banquillo con grandes aportaciones y a destacar el partido de Jaime Pradilla, que le han dado distancia y ha tirado con mucha confianza".

Los lesionados

Pedro Martínez confirmó que López-Arostegui reaparecerá esta semana, que Montero será el siguiente y que Sima ha recaído: "Contamos con Xabi si no pasa nada nuevo al 95 por cien, vamos a ver si Montero se incorpora a lo largo de la semana, no contamos con él para los partidos. Yankuba ha recaído de la lesión y es baja de larga duración".