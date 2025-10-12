Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rio Breogán - Valencia Basket: la Liga Endesa, en vivo y en directo

Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre Río Breogán y Valencia Basket correspondiente a la Liga Endesa 2025. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados del partido

Lucha en la zona en el partido entre el Río Breogán y el Valencia Basket.

Lucha en la zona en el partido entre el Río Breogán y el Valencia Basket. / Diego Couso

Iván Carsí

Sin apenas tiempo para lamentar la derrota sufrida el pasado viernes ante el Barça en Euroliga, Valencia Basket afronta, a partir de las 17 horas, el segundo partido del fin de semana, de nuevo a domicilio, pero esta vez el correspondiente a la jornada dos de Liga Endesa ante el CB Breogán. El conjunto de Pedro Martínez arrancó la competición doméstica venciendo en el Roig Arena al conjunto azulgrana precisamente, y busca en Lugo sumar el segundo triunfo en dos partidos que le permita empezar a establecerse en la zona alta de la clasificación.

Los taronja quieren regresar a la senda de la victoria tras encajar en el Palau Blaugrana el primer revés de la temporada, eso sí, compitiendo hasta la bocina, aunque no será tarea sencilla. El Pazo dos Deportes debuta esta temporada y lo hará llevando en volandas a un Breogán sediento de victoria tras empezar la Liga Endesa con derrota ante el Força Lleida.

