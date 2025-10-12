Rio Breogán - Valencia Basket: la Liga Endesa, en vivo y en directo

Sin apenas tiempo para lamentar la derrota sufrida el pasado viernes ante el Barça en Euroliga, Valencia Basket afronta, a partir de las 17 horas, el segundo partido del fin de semana, de nuevo a domicilio, pero esta vez el correspondiente a la jornada dos de Liga Endesa ante el CB Breogán. El conjunto de Pedro Martínez arrancó la competición doméstica venciendo en el Roig Arena al conjunto azulgrana precisamente, y busca en Lugo sumar el segundo triunfo en dos partidos que le permita empezar a establecerse en la zona alta de la clasificación.

Los taronja quieren regresar a la senda de la victoria tras encajar en el Palau Blaugrana el primer revés de la temporada, eso sí, compitiendo hasta la bocina, aunque no será tarea sencilla. El Pazo dos Deportes debuta esta temporada y lo hará llevando en volandas a un Breogán sediento de victoria tras empezar la Liga Endesa con derrota ante el Força Lleida.

⏱️ 2DO CUARTO: 00:00 📍 Río Breogán 47-54 Valencia Basket 📰 Anota Mavra para cerrar la primera mitad con ventaja taronja.

⏱️ 2DO CUARTO: 00:30 📍 Río Breogán 45-54 Valencia Basket 📰 ¡LARRRY! ¡Al contragolpe Valencia Basket y el base se saca un canastón!

⏱️ 2DO CUARTO: 00:40 📍 Río Breogán 45-52 Valencia Basket 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIPLE DE PRADILLA!

⏱️ 2DO CUARTO: 01:17 📍 Río Breogán 45-49 Valencia Basket 📰 ¡VAYA TRIPLAZO DE BADIO QUE CASI SE COME LA POSESIÓN Y LA ANOTÓ AL LÍMITE DEL TIEMPO!

⏱️ 2DO CUARTO: 01:45 📍 Río Breogán 45-45 Valencia Basket 📰 ¡CANASTA DE MOORE PARA EMPATAR!

⏱️ 2DO CUARTO: 02:02 📍 Río Breogán 45-43 Valencia Basket 📰 ¡TRIIIIIIPLE DE MOORE!

⏱️ 2DO CUARTO: 02:56 📍 Río Breogán 45-40 Valencia Basket 📰 Dos más para Breogán desde la línea de libres.

⏱️ 2DO CUARTO: 04:00 📍 Río Breogán 41-40 Valencia Basket 📰 Anota Thompson dos tiros libres, se acerca Valencia Basket.

⏱️ 2DO CUARTO: 04:18 📍 Río Breogán 41-38 Valencia Basket 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE OMARI MOOOOORE!