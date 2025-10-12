Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas

El Roig Arena vivió en la madrugada de este sábado a domingo su primer gran examen contrarreloj y a tenor del resultado, lo superó con sobresaliente. Por primera vez en la temporada, el Valencia Basket jugaba como local por la mañana (12:15) y ello obligaba a acelerar al máximo el proceso de transformación del pabellón a modo baloncesto, ya que en la noche del sábado acogió el segundo concierto de Joaquín Sabina en València en su gira de despedida 'Hola y Adiós'.

El de Úbeda, que volverá a actuar este lunes en el nuevo recinto valenciano, acabó poco después de las 23:00 su concierto del sábado y a partir de ahí, se activó un proceso de cambio en el que trabajaron hasta 120 personas, entre el personal de producción del artista (unos 50) y el del Roig Arena, con unas 70 personas más de distintos departamentos.

En apenas 25 minutos se habían retirado todas las sillas de la pista y se empezó a trabajar en el desmontaje del escenario, de forma paralela a la adecuación de las gradas móviles.

El Roig Arena, durante el Valencia Basket - IDK Euskotren de este domingo. / M. A. Polo / VBC

El montaje de la pista es la labor más costosa en esta transformación en tiempo récord, con el traslado de las placas del parqué desde el almacén y la colocación de las mismas para configurar la pista de baloncesto. Terminado el proceso, llegó el turno de la colocación y calibración de las canastas para que estén acorde al reglamento, con acabando la transformación en menos de nueve horas, para que las jugadoras del Valencia Basket pudieran hacer sin problemas el calentamiento habitual pre-partido poco después de las 11:00.

Trabajo extra para otro concierto

Un cambio de cara radical que aún permitió avanzar parte del trabajo para el concierto de la próxima semana, con la 'Discoteca de los 80' prevista para el sábado 18 de octubre a las 18:30 y en modo 360. Del mismo modo, y dado que Sabina vuelve a actuar este lunes en el Roig Arena, parte del material se pudo retirar en una zona alta del Roig Arena, para volver a recolocarlo una vez terminado el partido, este domingo sobre las 14:30.

Idéntica situación en dos semanas

Una situación que se volverá a repetir el próximo sábado 25 de octubre con ocasión del concierto aplazado de Quevedo, ya que será por la noche y el Valencia Basket femenino volverá a jugar el domingo por la mañana como local ante el Hozono Global Jairis, a partir de las 12:30 y en el mismo día del Medio Maratón Valencia.