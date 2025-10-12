Rubén Burgos: "Lo que nos piden es no perder el hambre"

El Valencia Basket pudo celebrar con victoria su estreno en el Roig Arena y Rubén Burgos valoró el trabajo de las jugadoras para reaccionar tras el descanso y romper el partido en el tercer período, corriendo detalles defensivos de la primera parte.

"En el descanso hemos hablado que teníamos que bajar su porcentaje de acierto en tiros de dos, el 90% de sus puntos habían llegado desde allí en la primera parte. Ellas se han reforzado bien en el juego exterior esta temporada, pero hemos conseguido colapsarlas en el tercer cuarto y llegar a sumar en él 25 puntos, que han sido claves", señaló el técnico.

Eso sí, al margen de la victoria, Burgos se felicitó por el regreso de Buenavida señalando que "ya se ha incorporado al grupo y está bien" y recordó que ahora hay que pensar en el próximo duelo de Euroliga. "Ahora debemos pensar ya en el partido del Fenerbahçe y seguir creciendo".

Elena Buenavida y Ben Abdelkader, en el partido ante el IDK Euskotren. / Eduardo Ripoll

Encantado con Ben Abdelkader

Respecto al buen partido de la belga Ben Abdelkader y sobre su futuro más allá del mes de noviembre, destaca Rubén que "es una jugadora experimentada, trabajadora y que nos aporta puntos en el tiro exterior. Desde el primer día está poniendo sus cualidades y su trabajo al servicio del equipo y se está adaptando al trabajo en defensa, es una jugadora importante dentro del colectivo, ella también puede tener sus expectativas de futuro, pero llegado el momento, si hay que tomar una decisión se tomará, aunque es una pregunta más para el director deportivo.

Objetivos de la temporada

Cuestionado por los objetivos de este año tanto en la Liga como en la Euroliga, añadió Burgos que "los objetivos no los medimos por resultados, sino por el trabajo del día a día y más cuando tenemos todas las condiciones de hacerlo bien. Venimos de ganar tres Ligas y de un período de nueve títulos y lo que nos piden es no perder el hambre. Tenemos que seguir en esa línea, intentar dar alegrías a la afición y al final, ver dónde podemos estar, pero tenemos talento, calidad y capacidad para seguir luchando por ganar.