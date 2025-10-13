El cadete del Valencia Basket honra la memoria de Dejan Milojević

El equipo cadete masculino del Valencia Basket rindió homenaje al extaronja Dejan Milojević tristemente fallecido participando en un torneo en Belgrado dedicado a la mejoria del jugador. Aunque no pudieron llevarse el título, los cadete taronja finalizaron terceros y cumplieron su objetivo de recordar a Milojevic de la mejor manera:jugando al baloncesto.

En el partido por el tercer y cuarto puesto los canteranos taronja se llevaron la victoria por 106-70 ante el Beovuk. Para recordar a Milojevic, todos los integrantes del equipo cadete del Valencia Basket saltaron a la cancha con una camiseta conel rostro del recordado jugador impreso en ella.

Un torneo especial para los canteranos del Valencia Basket / VBC

Los taronja acabaron terceros / VBC

Jugador taronja durante dos temporadas

Dejan Milojevic fue, jugador taronja en las temporadas 2006-07 y 2007-08 , fallecía a los 46 años en enero de 2024. El serbio, que había sido operado de urgencia horas antes en un hospital de Salt Lake City después de haber sufrido un infarto mientras cenaba con su equipo, Golden State Warriors no pudo recuperarse y perdió la vida.

Dejan Milojevic llegó al entonces Pamesa Valencia en 2006 procedente del Partizan de Belgrado, y compitió hasta en 71 ocasiones con la camiseta del club durante sus dos temporadas, tanto en Liga Endesa como en Eurocup.

Milojevic ocupaba desde 2021 el cargo de entrenador asistente en los Golden State Warriors de la NBA, con los que logró el anillo de campeón en el verano de 2022 como ayudante de Steve Kerr.

Dejan Milojevic, en su etapa en el Valencia Basket / Miguel Ángel Polo

Campeón en la NBA y con Serbia

Milojevic llegó como asistente de Steve Kerr a los Warriors en 2021 después de haber entrenado a otros equipos como el Mega Basket serbio y el Buducnost montenegrino y por tanto pudo celebrar el anillo de 2022. Con la selección de serbia, también ganó un Eurobasket. Aunque estuvo dos temporadas en el Valencia Basket, no tardó en dejar huella, ya que hizo historia con el mejor debut de un jugador taronja en la ACB.