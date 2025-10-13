Euroliga 2025: Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv: horario y canales para ver el partido

La Euroliga vuelve al Roig Arena con una nueva jornada de la mejor competición continental de baloncesto. El Valencia Basket vuelve a ponerse el traje europeo para recibir al Hapoel Tel Aviv en un partido marcado por la polémica. La situación internacional con Israel, derivada del genocidio en Gaza, ha provocado que colectivos proPalestina y ciudadanos hayan pedido que ese partido no se celebre para continuar con el boicot a Israel.

El club por su parte ha estado en todo momento en contacto con las autoridades así como con la Euroliga. Finalmente el club taronja ha decidido no vender entradas para el partido, dejando entrar solamente a los más de once mil abonados que tiene la entidad 'taronja'. Asimismo Delegación de Gobierno recomienda al Valencia Basket jugar a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv.

Sin embargo el Valencia Basket quiere aislarse de lo extradeportivo y centra el foco en la buena dinámica del equipo en este inicio de temporada en el que tan solo han perdido un partido oficial. Precisamente la única derrota taronja este curso llegó en la Euroliga, en la última jornada, donde cayó frente al FC Barcelona en su visita al Palau Blaugrana.

La Euroliga ha reiterado su compromiso con la neutralidad y el respeto entre clubes / EFE

🔥 Qué se espera del ambiente en el Roig Arena

De nuevo se abren las puertas del Roig Arena para la Euroliga en otro partido importante para los taronja en sus aspiraciones de colarse en el TOP 8 de la Euroliga. Los aficionados taronja crearán, de nuevo, un ambiente mágico en el nuevo hogar de Valencia Basket en busca de la tercera victoria de la temporada en la competición. El partido será una nueva oportunidad para disfrutar del mejor baloncesto en València.

Ambiente de noche grande en el Roig Arena, donde el baloncesto vuelve a ser protagonista / JM López

⏰ A qué hora se juega el Valencia Basket - Hapoel

El encuentro se disputará este miércoles 15 de octubre a las 20:30 horas en el Roig Arena, en Valencia. Las puertas se abrirán una hora antes, y se espera una buena entrada pese al clima extradeportivo que rodea el choque.

El Roig Arena se prepara para una nueva noche europea con el Valencia Basket como protagonista / JM LOPEZ

📺 Dónde ver el Valencia Basket - Hapoel por televisión y online

El partido podrá verse en Movistar+ Deportes, además de seguirse en directo a través de la web oficial del Valencia Basket con estadísticas y comentarios minuto a minuto. Así como en SUPERDEPORTE con nuestro directo narrado del partido desde una hora antes del inicio del duelo entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv.

