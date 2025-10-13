Así fue la exhibición de Jaime Pradilla en Lugo: ¡récord anotador!

Jaime Pradilla vivió uno de sus mejores partidos como jugador del Valencia Basket el pasado domingo en Lugo y fue determinante en la victoria del Valencia Basket ante el Breogán de Lugo por 90-113 en la segunda jornada de la Liga Endesa. Pradilla, con 22 puntos anotados, batió su récord de anotación como taronja. En los 309 partidos que el interior aragonés ha jugado con el Valencia Basket, en Lugo logró su mejor registro anotador.

Una gran actuación

En los 24 minutos y 47 segundos en que estuvo en la cancha, Jaime Pradilla anotó 22 puntos con un gran porcentaje de acierto en el tiro: 4 de 5 en tiros de 2, un excelente 4 de 4 en triples y 2 de 3 en tiros libres. Además, capturó 5 rebotes y dio 3 asistencias. Finalizó el partido con una valoración personal de 28, la más alta de los dos equipos en un partido en el que se erigió en el MVP.

Un jugador clave en el juego interior

Jaime Pradilla volvió a demostrar ante el Breogán que es una pieza fundamental en el juego interior del Valencia Basket. El internacional taronja, que también es un fijo en la selección absoluta, es uno de los mejores pívots españoles del momento.

En la Final de la Liga Endesa 2024-2025 frente al Real Madrid, Jaime Pradilla lograba el hito de superar los 300 partidos como jugador del Valencia Basket. En el primer partido del Playoff Final de la Liga Endesa disputado en Madrid, el ala-pívot se convertía en el décimo jugador que alcanza los 300 partidos disputados con la camiseta del Valencia Basket. Un cifra que seguir superando esta temporada.

Jaime Pradilla vive su sexta temporada como jugador del Valencia Basket tras fichar por el club taronja en 2020 procedente del Casademont Zaragoza. El jugador ha ido dando pasos temporada a temporada. La pasada campaña, 2024-2025, cuajó su mejor temporada como taronja y acabó como uno de los jugadores más valorados del equipo y uno de los mejores reboteadores de la Liga Endesa.