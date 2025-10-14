Puerta cerrada para el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena

Tras varios días de incertidumbre sobre la decisión del club respecto al partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena, el Valencia Basket ha decidido que el partido se juegue definitivamente sin público. Una decisión que llega tras la recomendación de la Delegación de Gobierno y con los precedentes de los otros clubes españoles que se miden a equipos israelíes esta semana.

En su comunicado oficial, el club taronja destaca que "el Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada".

A ello, añade el Valencia Basket que "el Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión “menos mala”.

A pesar de jugarse a puerta cerrada, habrá un dispositivo policial especial ante las protestas previstas en los alrededores del pabellón.

Precedentes contra equipos israelíes

Aunque la tensión no llegó en ningún caso a la actual, el Valencia Basket ya recibió en La Fonteta a equipos israelíes en los últimos años sin necesidad de jugar a puerta cerrada y con relativa normalidad a pesar de algún problema de poca envergadura en las afueras del recinto.

Protestas propalestinas la temporada pasada fuera de La Fonteta. / F. Calabuig

El 18 de octubre de 2023, el Valencia Basket se midió al Maccabi Tel Aviv en La Fonteta entre fuertes medidas de seguridad y con algunas protestas propalestinas en los alrededores, que no fueron a más. Dentro del pabellón sí se llegó a ver alguna bandera de Israel en el banquillo visitante, pero el partido transcurrió sin mayores problemas.

La temporada pasada, en la semifinal de la Eurocup ante el mismo Hapoel Tel Aviv que vuelve ahora a València, los taronja perdieron 92-94 tras la tensión vivida en el partido anterior a domicilio y con la protesta propalestina de medio centenar de personas antes del encuentro en La Fonteta.

Primera puerta cerrada

El Valencia Basket ya tuvo que celebrar partidos a puerta cerrada durante la pandemia del coronavirus, siendo el primero de ellos el 5 de marzo de 2020 en La Fonteta. Entonces, el rival fue el Armani Milán y también en un partido correspondiente a la Euroliga, que acabó con victoria de los italianos.