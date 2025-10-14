Tensión en Manresa: Colectivos propalestinos intentarán impedir la disputa del partido ante el Hapoel Jerusalén

Diversos colectivos propalestinos han convocado un acción de protesta para este miércoles con el propósito de intentar impedir que el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén de la Eurocup se dispute ese mismo día (20:45 horas) en el Nou Congost, tal como está previsto a puerta cerrada.

El La Laguna Tenerife recibe al Bnei Herzliya en la Liga de Campeones este martes, y el Valencia Basket al Hapoel de Tel Aviv en la Euroliga también este miércoles. En ambos casos también están previstas acciones de protesta.

Tanto el equipo canario como el catalán anunciaron el domingo que jugarán a puerta cerrada, la misma recomendación que ha trasladado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana al Valencia Basket, que aún no ha comunicado su decisión.

Partido reciente del Baxi Manresa en el Nou Congost. / acb photo / Joaquim Alberch

Concentración en el Nou Congost

Las entidades 'Prou complicitat amb Israel' (Basta de complicidad con Israel), 'Boicot ICL' y 'Comunitat Palestina de Catalunya' han programado una concentración para el mismo miércoles a las 16:00 horas en el aparcamiento del Nou Congost de Manresa, bajo el lema 'Paremos el partido; paremos el genocidio'.

Según los organizadores, la iniciativa cuenta con el apoyo de las peñas del Bàsquet Manresa, el Moviment popular de Manresa y la mayoría de sindicatos en el marco de la huelga general por Palestina prevista para ese mismo día.

Pese al reciente acuerdo de paz entre Israel y Palestina, este partido de la tercera jornada de la segunda competición de la Euroliga se disputará a puerta cerrada y ha sido considerado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

Sin embargo, las entidades propalestinas mantienen su boicot al mismo, por lo que llevarán a cabo las acciones de protesta previstas en los aledaños del pabellón