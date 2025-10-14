El Valencia Basket 3x3 roza la fase de grupos en una nueva parada de su gira asiática
La próxima cita será el Challenger de Cangzhou, los días 18 y 19 de octubre, donde los taronja pueden seguir escalando posiciones en el ranking FIBA
El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 continúa su exigente gira asiática con una nueva parada en el Challenger de Dongguan (China), disputado los días 9 y 10 de octubre, una de las últimas citas internacionales del calendario FIBA 3x3. El conjunto taronja volvió a mostrar un gran nivel competitivo, quedándose a las puertas de acceder a la fase principal tras una jornada de máxima igualdad. Finalizó en la decimotercera posición.
El equipo, formado por Juanma Robles, Javier Herrero, Martín Calvo y Fabio Santana, arrancó la competición con una sólida victoria frente a Singapore (22-17), dominando el ritmo del encuentro desde el inicio. En el segundo duelo, ante Selenge, los valencianos rozaron el pase en un ajustadísimo partido que se decidió en la prórroga (18-19), dejando fuera a los taronja por un solo punto.
Más torneos
El equipo mantiene así su ambicioso recorrido en el circuito profesional, compitiendo de forma continua ante los mejores del mundo y consolidando su presencia en torneos internacionales de máximo nivel.
La próxima cita para Valencia Basket 3x3 será el Challenger de Cangzhou, los días 18 y 19 de octubre, donde los taronja seguirán buscando puntos y experiencia para continuar escalando posiciones en el ranking FIBA.
- Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas
- El Valencia Mestalla, atrapado por la DANA Alice
- ¿Cuánto es el premio del Mr. Olympia 2025?
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Delegación de Gobierno recomienda al Valencia Basket jugar a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv
- Valencia Basket decide no vender entradas frente al Hapoel
- “Tenemos plantilla para disfrutar y conseguir la salvación sin sufrir”