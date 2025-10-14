Así te hemos contado jugada a jugada la derrota de Valencia Basket ante el Hapoel

El Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se miden este miércoles en el Roig Arena en la cuarta jornada de la Euroliga 2025. Los taronja reciben al conjunto israelí en un partido marcado por la polémica, pues desde algunos sectores proPalestina consideran que es el escenario ideal para protestar contra el genocidio en Gaza y llevar a cabo el boicot internacional a Israel. El duelo finalmente se disputará a puerta cerrada y con un fuerte dispositivo policial para preservar la seguridad ante las manifestaciones programadas ante el Roig Arena.

Asimismo y centrándose en lo deportivo, Valencia Basket y Hapoel vuelve a verse las caras después de la también polémica eliminatoria de semifinales de la Eurocup del pasado curso. En aquella ocasión el Hapoel apeó al Valencia Basket de la lucha por el título en unas semifinales marcadas por el comportamiento de los aficionados del Hapoel en Bulgaria con la expedición taronja.

Omari Moore, en el estreno de Euroliga en el Roig Arena ante la Virtus / Euroliga

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv | Euroliga 2025 | Narración minuto a minuto

Ahora el Valencia Basket regresa a la Euroliga con la intención de recuperar la senda de las victorias tras el traspiés contra el FC Barcelona en el Palau Blaugrana. Los de Pedro Martínez dieron un paso al frente en Liga Endesa con una contundente victoria, con remontada incluida, ante el Río Breogán en el Pazo. Los taronja buscarán la tercera victoria europea en cuatro jornadas, al igual que el Hapoel, que también lleva un récord de 2-1 en esta Euroliga 2025.

Y es que esta es una temporada ilusionante para el Valencia Basket con el estreno de su nuevo hogar, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.

(93-100) FINAL DEL PARTIDO

(93-100) Micic recibe falta, va a la línea de tiros libres y anota los dos Quedan 3,7 segundos

(93-98) La pierde Costello y el Hapoel Tel Aviv gana el partido Quedan 3,7 segundos

(93-98) VBC necesita un triple y un milagro Quedan 14 segundos

(93-98) Anota los tiros Jones y sentencia el partido Quedan 14 segundos

(93-96) Falta sobre Chris Jones, que va a la línea de tiros libres Quedan 14 segundos

(93-96) Tiros libres para Moore, anota los dos

(91-96) Anota Jones que ha podido sentenciar el partido

(91-94) Vaya pérdida de balón de Taylor