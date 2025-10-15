Más de 2000 manifestantes propalestina protestan en los aledaños del Roig Arena

A las 18:10 horas llegaba al Roig Arena el autobús con la expedición del Hapoel Tel Aviv escoltado por un amplio dispositivo policial. El autobús llegaba al pabellón por la Avenida Antonio Ferrandis, en dirección contraria al tráfico y lógicamente, con el tráfico cortado para el resto de vehículos. Furgones policiales escoltaban al equipo por tierra mientras un helicóptero vigilaba desde el aire atento a cualquier posible incidente. Los cuerpos de Seguridad impidieron que los manifestantes, que en ese primer momento no superaban los 200, tomasen la explanada exterior del Roig Arena y por tanto pudiesen acercarse al equipo israelí.

Jorge Valero

Cuatro frentes

Los manifestantes propalestinos, convocados por diversos grupos y plataformas fueron llegando a las inmediaciones del pabellón divididos en cuatro 'frentes' hasta superar la cifra de las 2000 personas. Portando banderas de Palestina y con pancartas anti-israel, los manifestantes protestaron por la participación de equipos israelíes como el Hapoel en competiciones deportivas y denunciaron el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza. Algunos de los concentrados se identificaban como seguidores del Valencia Basket llevando la camiseta o la bufanda del club, aunque eran una minoría. El grueso de los manifestantes llevaban banderas de Palestina. Militantes de BDS País Valencià, primer convocante de las concentraciones, llevaron una pancarta con el lema 'Esport sí, Genocidi no' y el Sindicat d'Estudiants otra con el lema 'La 'pau' dels genocides es una farsa. Palestina lliure' ('La paz de los genocidas es una farsa'). También se pudieron ver banderas de CGT, CNT o COS.

Jorge Valero

Cargas policiales

Delegación de Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad movilizando a 500 miembros de las fuerzas de seguridad para evitar cualquier percance. El hecho de que el partido, declarado de 'alto riesgo' se dispute a puerta cerrada, ha facilitado la labor policial. Pese a ello se han vivido momentos de tensión. La policía realizó varias cargas contra los manifestantes más exaltados.

Varios heridos

Aunque buena parte de la tarde discurrió de forma pacífica, el ambiente se caldeó de forma peligrosa hacia las 19:30 horas, una hora antes de que empezase el Valencia Basket-Hapoel. Los manifestantes y la policía se enfrentaron y las cargas policiales acabaron con dos detenidos y una manifestante herida. El momento más complicado llegó cuando varios de los manifestantes intentaron cortar el tráfico poniéndose en medio de la calle. En ese momento la policía intervino llevándoselos por la fuerza. Muchos manifestantes se tiraron al suelo y tuvieron que ser arrastrados por los policías para despejar la carretera.

En diversos momentos además se tuvo que desplegar varios cordones policiales. Los manifestantes no pudieron acercarse al Roig Arena y en todo momento tuvieron el acceso cortado a la explanada exterior del pabellón y al Parque de la Afición por lo que se tuvieron que congregar en las calles adyacentes.

El punto más 'caliente' estuvo en la confluencia de la calle Bombero Ramón Duart con la Avenida Antonio Ferrandis, que fue el punto donde confluyeron las cuatro manifestaciones convocadas.