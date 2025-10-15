La alcaldesa de Valencia respeta jugar a puerta cerrada por "la seguridad de las personas"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró que respeta la decisión de que el encuentro de la Euroliga que este miércoles disputarán en el Roig Arena el Valencia Basket y el Hapoel Jerusalén se dispute a puerta cerrada porque se prioriza la seguridad de las personas. "Respeto la decisión de la organización, evidentemente la seguridad de las personas siempre tiene que estar por encima de todo", señaló en declaraciones a los medios.

"La organización emitió un comunicado tras las recomendaciones de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, decidieron velar por la seguridad de la afición y en ese sentido y, a pesar de que estas decisiones son muy dolorosas, celebrar el partido a puerta cerrada", añadió.

El club valenciano, tras apurar todas las opciones para que al menos sus abonados pudieran asistir al choque, decidió este martes que el encuentro se jugara a puerta cerrada tras la recomendación de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno, que le trasladaron que había un riesgo real para los asistentes y que de entrar público al choque tendría que asumir la responsabilidad de los que pudiera ocurrir.

Evitar conflictos

Tras las protestas por la presencia de un equipo israelí que en septiembre impidieron que acabaran varias etapas de La Vuelta y ante la convocatoria de concentraciones contra la política de Israel en Palestina frente al Roig Arena este miércoles, el club valenciano se puso en contacto con la Delegación del Gobierno para expresar su inquietud.

"Vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar que durante la tarde-noche la policía local colabore intensamente con el cuerpo nacional de Policía para intentar que haya mucha normalidad y mucha tranquilidad", señaló Catalá.

Este martes el encuentro entre el La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya israelí ya se disputó a puerta cerrada y también está previsto que este miércoles sin público el choque entre el BAXI Manresa y el Hapoel Jerusalén en la Eurocopa.