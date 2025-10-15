Baja en la primera plantilla del Valencia Basket

Uno de los tres jugadores extracomunitarios del Valencia Basket deja la plantilla del primer equipo en este inicio de temporada.

La relación entre el Valencia Basket y Nate Sestina se ha acabado este miércoles 15 de octubre. El jugador estadounidense ha sido siempre el descarte en las competiciones de ámbito nacional donde solo pueden jugar dos jugadores extracomunitarios. Sestina no ha participado ni en la Supercopa ni en los partidos de Liga Endesa y sólo ha tenido minutos en competición europea (Euroliga), donde no impera la norma de extracomunitarios. Una situación que ha llevado a ambas partes a tomar la decisión de rescindir su contrato.

Comunicado oficial

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot norteamericano Nate Sestina (2,05m, Emporium (Pennsilvania), 12/05/1997, 28 años) para rescindir el contrato que unía a las dos partes hasta el final de la actual temporada, por lo que el jugador queda desvinculado de nuestro Club.

Sestina ha participado en los tres partidos de EuroLeague del curso 2025-26, con un promedio de 2 puntos y 2,3 rebotes. Desde que llegó a nuestro primer equipo masculino en el verano de 2024 procedente del Fenerbahçe Beko Istanbul, Nate ha defendido la camiseta taronja en 66 ocasiones.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Sestina durante el tiempo que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.