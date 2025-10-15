Comunicado de once peñas del Valencia Basket

Once peñas del Valencia Basket emitieron un comunicado conjunto en el que critican que el encuentro de este miércoles en el Roig Arena ante el Hapoel Tel Aviv de la Euroliga se dispute a puerta cerrada una medida que consideran "injusta para la afición" y "perjudicial para el espíritu del deporte y de la competición".

"El baloncesto se vive con su gente, con la grada. Hacer callar a las gradas es apagar una parte fundamental del juego y de su sentido social", defendieron.

El Valencia Basket comunicó este martes que el encuentro se disputará a puerta cerrada tras la recomendación de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno que transmitieron al club que existía un riesgo real para los asistentes.

Existe una concentración convocada a las 18 horas frente al Roig Arena con el lema 'Bàsquet sí, Genocidi No' para protestar contra la política de Israel en Palestina.

Estas peñas del Valencia expresaron públicamente su "firme compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la paz" y apuntaron que el baloncesto debe ser una herramienta "de unión y solidaridad" y defendieron "un deporte comprometido con la dignidad humana y la justicia global".

Firman el comunicado las peñas Alzira Taronja, Temps Mort, El Triple, Forera, Bàsquet Granota, Víctor Claver, Pick&Roll, Pam Gran de Carlet, Tuitera, Nacho Rodilla y Bojan Dubljevic.

Comunicado previo de la peña 'Pick and Roll'

Algunas de estas peñas, como la 'Pick and Roll', realizaron previamente un comunicado propio en el que aseguran que es "inaceptable la presencia de equipos israelís en las competiciones europeas" y recuerdan que en su momento ya tuvieron la misma consideración con los equipos rusos, que sí que fueron expulsados por la invasión de su país a Ucrania.

"Exigimos nuestro derecho tanto de animar a nuestro equipo como de pedir el final del genocidio", apuntaron.