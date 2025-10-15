Disturbios y gases lacrimógenes en Barcelona en la protesta para evitar el Baxi Manresa - Hapoel de Jerusalén

Diversos colectivos propalestinos están bloqueando este miércoles los accesos al Nou Cogost para impedir que el Hapoel Jerusalén israelí pueda llegar al pabellón y medirse al Baxi Manresa en el partido de la tercera jornada de la Eurocopa, que esta previsto que se dispute a puerta cerrada a las 20:45 horas.

Las entidades 'Prou complicitat amb Israel' (Basta de complicidad con Israel), 'Boicot ICL' y Comunitat Palestina de Catalunya habían programado una concentración a las 16:00 horas (las 14:00 GMT) en el aparcamiento del Nou Congost, bajo el lema 'Paremos el partido; paremos el genocidio'.

Sin embargo, los Mossos d'Esquadra han establecido un cordón policial que rodea el complejo deportivo manresano desde esta mañana, por lo que los manifestantes han optado por dividirse y bloquear los tres accesos al pabellón para impedir así la llegada del autocar del Hapoel, prevista para unas dos horas antes del encuentro.

La zona de La Farinera es la que concentra un mayor número de manifestantes (unos 150), muchos de ellos con banderas palestinas y que gritan proclamas contra el pueblo israelí tras una gran pancarta que encabeza la concentración con el lema: "Estima el bàsquet; odia el genocidi. Boicot a Israel" (Ama el baloncesto; odia el genocidio. Boicot a Israel).

Anna, una de las portavoces de Boicot ICL, ha explicado el motivo de esta acción de protesta: "Nos juntamos hace meses con aficionados al Bàsquet Manresa para parar este partido, porque no podemos permitir que en nuestra casa se celebre ninguno con un equipo israelí".

Según la portavoz, "es importante que no cale el discurso que la política y el deporte no tiene nada que ver, porque están claramente vinculados. Y el deporte es una de las estrategias que tiene Israel para blanquear todos los crímenes de guerra que está cometiendo".

La manifestante ha insistido en que "no puede ser que el aspecto lúdico pase por encima de los 66.000 muertos que ha sufrido Gaza" y ha asegurado que la concentración se mantendrá el tiempo que haga falta con el objetivo claro de "bloquear el paso del autocar que lleva a los jugadores".