El dueño del Hapoel critica la puerta cerrada en el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv

El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv está en el foco mediático por las implicaciones políticas que tiene al participar el equipo israelí en la Euroliga. El genocicio en Gaza y las protestas proPalestinas ocurridas en la pasada Vuelta a España ha movilizado a parte de la población para boicotear todo lo que tenga que ver con Israel. En ese clima de denuncia y controversia se han visto envueltos los equipos españoles de baloncesto, que tenían que disputar partidos contra clubes israelíes esta semana y han estado a la expectativa para saber qué iba a ocurrir con dichos encuentros. En el caso del Valencia Basket, aunque inicialmente tomó la decisión de no vender entradas para el partido, finalmente y por consejo de la Delegación de Gobierno celebrará el duelo en el Roig Arena a puerta cerrada.

Este miércoles por la mañana, día del partido, se ha pronunciado Pilar Bernabé, delegada de Gobierno en València, sobre el fuerte dispositivo policial que está preparado alrededor del Roig Arena para las horas previas al duelo entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv. Las autoridades esperan cuatro protestas contra la actuación de Israel en Gaza con motivo de la visita del Hapoel a España.

Ante este dispositivo de seguridad el club israelí ha reaccionado a través de su propietario, Ofer Yannay. El mandatario del Hapoel Tel Aviv ha publicado un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que afea la decisión de las autoridades y se remite a que no ocurrió nada en el duelo que ya disputaron ambos clubes el curso pasado.

Ya hubo protestas en el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv de la Eurocup del año pasado

El propietario del Hapoel ha aprovechado su manifestación en redes sociales para criticar la decisión de las autoridades españolas de celebrar el partido a puerta cerrada y ha destaca que el "Hapoel es un equipo especial", asegurando que ya se enfrentaron recientemente y no hubo ningún problema.

"Mala decisión de la Policía española. Los aficionados del Valencia estaban esperando el partido. El Hapoel es un equipo especial de ver y después del año pasado los clubes tienen una fantástica rivalidad", apuntó el dueño del Hapoel Tel Aviv en ese mensaje publicado en X.

En esas palabras el propietario del Hapoel hace referencia al duelo que mantuvieron Valencia Basket y el conjunto israelí la pasada temporada. Los taronja se vieron las caras con el Hapoel Tel Aviv en las semifinales de la pasada edición de la Eurocup. Aquel partido se disputó el 2 de abril de 2025 con normalidad en la grada, puesto que los aficionados de Valencia Basket pudieron entrar en La Fonteta. Sin emabrgo en aquella ocasión la entidad taronja decidió no vender entradas para el encuentro por motivos de seguridad.

La situación internacional y la presión hacia un boicot hacia Israel era menor, pero también se hizo notar puesto que hubo protestas y una manifestación proPalestina a las puertas de La Fonteta.

F. Calabuig

Asimismo el Valencia Basket tuvo problemas en el partido disputado en Bulgaria, lugar donde jugó sus partidos el Hapoel por la invasión de Israel en Gaza en aquel momento. En ese partido el club taronja denunció insultos a parte de los jugadores y de la expedición por parte de los aficionados israelís. Más tarde el Hapoel Tel Aviv fue sancionado con una multa económica de 4.000 euros.

Bernabé anuncia un amplio dispositivo policial para el Valencia Basket - Hapoel

Por su parte la Delegada de Gobierno ha anunciado el fuerte dispositivo de seguridad que habrá en el Roig Arena con más de medio millar de agentes: "Tenemos preparado para esta noche, en el entorno del Roig Arena, un dispositivo de Policía Nacional de 500 efectivos. Pero también quiero decirles que hoy, durante todo el día, hay convocadas y comunicadas distintas concentraciones y manifestaciones desde esta misma mañana, con una jornada de huelga que también se había anunciado por parte de algunos sindicatos y quiero decir también que se está haciendo un despliegue de un dispositivo policial durante todo el día, no solamente para esta tarde, desde esta misma mañana, que había ya convocadas distintas manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la ciudad, que parece que va evolucionando con algunos incidentes de una importancia menor, pero está trabajando la Policía Nacional durante todo el día en ello", señaló Bernabé., para añadir: "Vamos a seguir durante la tarde, como les digo, que tenemos cuatro concentraciones convocadas en el entorno del Roig Arena y una manifestación también por las calles del centro de la ciudad, todas con la misma temática. Por lo tanto, vamos a trabajar en ello, vamos a seguir trabajando".

Por otro lado la alcaldesa de València, María José Catalá ha mostrado su conformidad con la decisión: "La organización emitió un comunicado tras las recomendaciones de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, decidieron velar por la seguridad de la afición y en ese sentido y, a pesar de que estas decisiones son muy dolorosas, celebrar el partido a puerta cerrada".

Por último, las Peñas del Valencia Basket han emitido un comunicado en el que critican que el encuentro de este miércoles en el Roig Arena ante el Hapoel Tel Aviv de la Euroliga se dispute a puerta cerrada una medida que consideran "injusta para la afición" y "perjudicial para el espíritu del deporte y de la competición".