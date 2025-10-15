Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Euroliga

López-Arostegui: "Hemos echado en falta a nuestra gente"

El internacional del Valencia Basket, recuperado de su lesión, jugó su primer partido de la temporada

Xabi López-Arostegui reapareció tras su lesión

Agencias

EFE

València

El exterior del Valencia Basket Xabi López Arostegui aseguró que les afectó tener que jugar a puerta cerrada este miércoles ante el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga, en un choque en el que perdieron por 93-100.

"Hemos echado en falta nuestra gente, ha habido momentos que nos habrían ayudado mucho", señaló López-Arostegui en declaraciones a los medios.

Un partido con sensaciones 'raras'

"Ha habido momentos que hemos apretado pero ellos han dominado el 'tempo' y han podido jugar lento porque las sensaciones son raras. Tenemos que aprender pero seguro que vendrán mejores noches con nuestra gente", añadió.

El internacional español dijo que jugar a puerta cerrada les pilló "por sorpresa" pero dijo que el club hizo "lo mejor pensando en la afición".

"Nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible pero es cierto que nuestra gente nos da un empuje más", señaló López-Arostegui, que jugó su primer partido de la temporada tras sufrir una lesión en el dedo en pretemporada. "Espero que este partido me ayude a coger ritmo y a estar cada vez mejor", concluyó.

