Pedro Martínez: "No podemos poner como excusa lo de antes del partido"

Pedro Martínez lamenta la segunda derrota del Valencia Basket en la Euroliga, pero destaca el esfuerzo y la mentalidad del equipo para llegar con opciones hasta el final.

Valoración de la derrota

Ha sido un partido duro para nosotros, no hemos empezado bien, esto nos ha quitado muchísima confianza y hemos ido demasiado a remolque. Hemos tenido un buen final de segundo cuarto para entrar en el partido, con mucho mérito de ser capaces de cambiar la dinámica y en la segunda parte han jugado muy bien en el tercer cuarto y han cogido una diferencia buena. Con un impresionante esfuerzo y mentalidad hemos vueto al partido, pero hemos fallado algún tiro libre y alguna pérdida y no hemos sido capaces al final, pero hay que reconocer el esfuerzo y la lucha del equipo durante todo el partido.

Pedro Martínez durante el partido / M.A. Polo / VBC

Influencia del contexto del partido

No podemos poner todo lo que de la previa de este partido como excusa, tenemos que adaptarnos a las situaciones como vienen. No me gusta entra en este camino, de cosas que no se pueden demostrar y que no dependen de nosotros.

Puerta cerrada

Es lo que hay, hemos salido perjudicados como club por una situación de la que no podemos hacer nada, el club ha hecho lo que tiene que hacer con toda la inormación, han intenyado buscar una solución. Hemos jugado lo mejor que hemos podido.

Nate Sestina era un tema que llevábamos hablando con él y con su representante de que si existía una posibilidad que fuera buena, estábamos abiertos a una situación como la que se ha dado, con el interés de un equipo muy potente de Euroliga. Ha encajado todo a nivel económico para el club y la posibilidad del jugador para sentise con más confianza y más importante. No puedo decir ni el más mínimo pero de él, a su mentalidad y a su día a día. Ya se vio a que algunos le estaban pasando por delante y se ha acusado más. No estaba a gusto ni con la confiana necesaria, sus expectativas eran mayores. Le doy las gracias por su actitud fantástica, pero hay que desdramatizar un poco este tipo de situaciones, esto se parece cada vez más a la NBA y allí los jugadores cambian de equipo si se considera que es bueno para todo el mundo. Seguro que jugará mejor en Milán porque va a tener un rol diferente. Entrábamos en una siuación de difícil cambio.

Despedida a Ike Iroegbu

"Ike acaba contrato hoy y López Arostegui de vuelta, Papi y Montero en breve, le damos las gracias porque nos ayudó mucho, nos acordaremos de la semifinal de la Supercopa, que nos ayudó muchísimo y en el día a día con una mentalidad excelente, espero que pronto encuentre equipo y le vayan las cosas muy bien".