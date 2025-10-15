Pilar Bernabé: "Quiero trasladar mi apoyo total al Valencia Basket y aficionados, ojalá hoy hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo"

Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, se ha pronunciado sobre la celebración a puerta cerrada del partido de esta tarde noche (20:30 horas) entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv por motivos de seguridad debido a varias concentraciones de manifestantes convocadas por grupos propalestinos y anti-israelíes en los aledaños del Roig Arenaantes el partido.

"Tenemos preparado para esta noche, en el entorno del Roig Arena, un dispositivo de Policía Nacional de 500 efectivos. Pero también quiero decirles que hoy, durante todo el día, hay convocadas y comunicadas distintas concentraciones y manifestaciones desde esta misma mañana, con una jornada de huelga que también se había anunciado por parte de algunos sindicatos y quiero decir también que se está haciendo un despliegue de un dispositivo policial durante todo el día, no solamente para esta tarde, desde esta misma mañana, que había ya convocadas distintas manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la ciudad, que parece que va evolucionando con algunos incidentes de una importancia menor, pero está trabajando la Policía Nacional durante todo el día en ello", señaló Bernabé., para añadir: "Vamos a seguir durante la tarde, como les digo, que tenemos cuatro concentraciones convocadas en el entorno del Roig Arena y una manifestación también por las calles del centro de la ciudad, todas con la misma temática. Por lo tanto, vamos a trabajar en ello, vamos a seguir trabajando".

La delegada del gobierno quiso tener palabras de cariño para el club taronja y sus aficionados: "Yo quiero también trasladar mi apoyo total al Valencia Basket, al club, a todos los aficionados y a todas las aficionadas del Valencia Basket, que ojalá hoy hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo y poderle dar ánimos en un partido en el que entendemos que el Valencia Basket necesita siempre a la afición cerca. Quiero trasladar mi solidaridad con el club y con los aficionados. Pero creo que la decisión que ha tomado el club es una decisión donde han puesto por delante de todo la seguridad de todas las personas en una situación compleja, difícil, que desde luego a nadie nos gustaría tener delante y que ojalá no se hubiese tenido que dar, pero por encima de todo está garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas".

Precisamente, once peñas del Valencia Basket emitieron un comunicado conjunto en el que critican que el encuentro de este miércoles en el Roig Arena ante el Hapoel Tel Aviv de la Euroliga se dispute a puerta cerrada una medida que consideran "injusta para la afición" y "perjudicial para el espíritu del deporte y de la competición". "Exigimos nuestro derecho tanto de animar a nuestro equipo como de pedir el final del genocidio", apuntaron.