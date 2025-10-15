Rubén Burgos: "Es un partido de exigencia total"

Rubén Burgos resaltó el gran nivel del Fenerbahce, equipo al que se miden este jueves 16 de octubre en la segunda jornada de la Euroliga, un partido que además será el primero en Europa para las taronja en el Roig Arena: "Vamos a jugar contra el mejor rival posible. Es un partido de una exigencia total". Sobre el hecho de jugar por primera vez en el nuevo pabelló taronja en la Euroliga y tras haberlo hecho ya el pasado domingo en la Liga, Burgos resaltó: "Es un día ilusionante y una nueva primera vez, esta vez en la máxima competición europea como es la Euroliga.", señaló Burgos.

Cuenta con el apoyo de la afición

El entrenador valenciano espera que la afición taronja vuelva a responder y acuda al Roig Arena para disfrutar de uno de los mejores partidos posibles: "Tenemos que ir siempre juntas y ese es nuestro potencial. No lo entendemos de otra manera y que la afición esté satisfecha, reconozca nuestro esfuerzo y se identifique con nuestros valores es nuestra razón de ser, incluso por encima del resultado", señaló.

Sobre el rival, el Fenerbahce, destacó: "Es un equipo que rebotea muy bien, algo que le permite correr y equilibrar mucho su anotación en la pintura y en la línea de tres puntos. Hemos trabajado en ello y en ser solidarias en ataque". El valenciano también valoró el hecho de que el entrenador de las turcas sea el seleccionador nacional, Miguel Méndez: "Miguel conoce a nuestras jugadoras y les ha ayudado a brillar este verano y es un placer tenerlo en el Roig Arena. Es un referente a nivel banquillos".

El preparador 'taronja' tuvo palabras para Rebecca Allen, quien jugó 107 partidos con el Valencia Basket en los que levantó una Eurocopa, una Supercopa Endesa y una Supercopa europea y que actualmente viste la camiseta del Fenerbahce: "Ha sido determinante en nuestro crecimiento, en nuestros primeros títulos y en asentarnos como uno de los equipos grandes en Europa".