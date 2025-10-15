Euroliga
Rubén Burgos: "Es un partido de exigencia total"
El entrenador taronja se mostró ilusionado por jugar el primer partido de Euroliga en el Roig Arena frente al potente Fenerbahce
Rubén Burgos resaltó el gran nivel del Fenerbahce, equipo al que se miden este jueves 16 de octubre en la segunda jornada de la Euroliga, un partido que además será el primero en Europa para las taronja en el Roig Arena: "Vamos a jugar contra el mejor rival posible. Es un partido de una exigencia total". Sobre el hecho de jugar por primera vez en el nuevo pabelló taronja en la Euroliga y tras haberlo hecho ya el pasado domingo en la Liga, Burgos resaltó: "Es un día ilusionante y una nueva primera vez, esta vez en la máxima competición europea como es la Euroliga.", señaló Burgos.
Cuenta con el apoyo de la afición
El entrenador valenciano espera que la afición taronja vuelva a responder y acuda al Roig Arena para disfrutar de uno de los mejores partidos posibles: "Tenemos que ir siempre juntas y ese es nuestro potencial. No lo entendemos de otra manera y que la afición esté satisfecha, reconozca nuestro esfuerzo y se identifique con nuestros valores es nuestra razón de ser, incluso por encima del resultado", señaló.
Sobre el rival, el Fenerbahce, destacó: "Es un equipo que rebotea muy bien, algo que le permite correr y equilibrar mucho su anotación en la pintura y en la línea de tres puntos. Hemos trabajado en ello y en ser solidarias en ataque". El valenciano también valoró el hecho de que el entrenador de las turcas sea el seleccionador nacional, Miguel Méndez: "Miguel conoce a nuestras jugadoras y les ha ayudado a brillar este verano y es un placer tenerlo en el Roig Arena. Es un referente a nivel banquillos".
El preparador 'taronja' tuvo palabras para Rebecca Allen, quien jugó 107 partidos con el Valencia Basket en los que levantó una Eurocopa, una Supercopa Endesa y una Supercopa europea y que actualmente viste la camiseta del Fenerbahce: "Ha sido determinante en nuestro crecimiento, en nuestros primeros títulos y en asentarnos como uno de los equipos grandes en Europa".
- Dimitrievski se pasa de frenada y Macedonia del Norte se complica el Mundial
- El informe de los fichajes del Valencia: Un mercado insuficiente
- Kim Ángel escala en el Olympia 2025 y cumple con creces su objetivo
- Puerta cerrada para el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas
- Malas noticias para Valencia Basket