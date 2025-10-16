Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Euroliga

EN DIRECTO: Valencia Basket-Fenerbahce

Las de Rubén Burgos reciben este jueves 16 de octubre al todopoderoso Fenerbahce en la segunda jornada de la Euroliga

El Valencia Basket disputa su primer partido europeo en la Fonteta

El Valencia Basket disputa su primer partido europeo en la Fonteta / Eduardo Ripoll

Ismael Bocanegra

València

Valencia Basket recibe a Fenerbahce Opet en el primer partido de EuroLeague Women en el Roig Arena en la segunda jornada de la primera ronda de la competición continental.El conjunto taronja, con buenas sensaciones después de su estreno con victoria en la pista de Olympiacos, buscará conseguir su primer triunfo ante el todopoderoso equipo turco, rival que todavía se le resiste y no ha conseguido ganar hasta el momento. Valencia Basket buscará hacer del Roig Arena su fortín con la afición taronja de su parte para dar la sorpresa ante Fenerbahce.

La victoria en el estreno de la EuroLeague Women en la pista de Olympiacos ha permitido a Valencia Basket ponerse con un 1-0 en segunda posición, solo por delante Fenerbahce Opet con un mejor average. El combinado griego y el DVTK HUNTHERM se encuentran con un 0-1. Según el sistema de competición pasan a la segunda ronda los tres primeros, de cuatro, y se acumulan los resultados de esta primera ronda.

