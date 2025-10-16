EN DIRECTO: Valencia Basket-Fenerbahce

Valencia Basket recibe a Fenerbahce Opet en el primer partido de EuroLeague Women en el Roig Arena en la segunda jornada de la primera ronda de la competición continental.El conjunto taronja, con buenas sensaciones después de su estreno con victoria en la pista de Olympiacos, buscará conseguir su primer triunfo ante el todopoderoso equipo turco, rival que todavía se le resiste y no ha conseguido ganar hasta el momento. Valencia Basket buscará hacer del Roig Arena su fortín con la afición taronja de su parte para dar la sorpresa ante Fenerbahce.

La victoria en el estreno de la EuroLeague Women en la pista de Olympiacos ha permitido a Valencia Basket ponerse con un 1-0 en segunda posición, solo por delante Fenerbahce Opet con un mejor average. El combinado griego y el DVTK HUNTHERM se encuentran con un 0-1. Según el sistema de competición pasan a la segunda ronda los tres primeros, de cuatro, y se acumulan los resultados de esta primera ronda.

(17-13) Falta al Fenerbahce que no consiguen aprovechar

(17-13) Elena Buenavida esta intratable, suma de dos el conjunto local

(15-13) Buena jugada del equipo taronja, suman de dos. Acto seguido una nueva falta al conjunto turco acercaría el marcador

(13-11) Falta del Valencia Basket a Rupert, 3 tiros libres y dos aciertos para el Fenerbahce. Elena Buenavida reacciona y clava un triple para ponerse nuevamente por delante en el marcador

(10-9) Transicion rapida de las turcas y triple para silenciar el Roig Arena. Acto seguido el Valencia Basket reacciona bien, +2

(8-6) Buena asociacion del conjunto taronja, suman de dos

(6-2) Triple de Carrera

(3-2) Elena Buenavida consigue un 2+1.

(0-2) Primer tanto de Rupert, las turcas abren el marcador