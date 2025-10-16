Horario y dónde ver el Valencia Basket-Fenerbahce

Tras el partido de anoche entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, la emoción de la Euroliga vuelve este jueves 16 de octubre al Roig Arena. Esta vez el protagonista es el equipo femenino que recibe al todopoderoso Fenerbahce turco. La afición taronja, tras tener que ver el partido del masculino por televisión ya que se disputó a puerta cerrada tras ser catalogado como partido de 'alto riesgo', esta vez sí podrán acudir al Roig Arena para disfrutar de uno de los mejores partidos que se pueden ver en la presente temporada de la Euroleague Women. El partido comenzará a las 19:15 horas y será retransmitido en directo por Movistar y À Punt.

Segunda jornada

Valencia Basket recibe a Fenerbahce Opet en el primer partido de EuroLeague Women en el Roig Arena en la segunda jornada de la primera ronda de la competición continental. El conjunto taronja, con buenas sensaciones después de su estreno con victoria en la pista de Olympiacos, buscará conseguir su primer triunfo ante el todopoderoso equipo turco, rival que todavía se le resiste y no ha conseguido ganar hasta el momento. Valencia Basket buscará hacer del Roig Arena su fortín con la afición taronja de su parte para dar la sorpresa ante Fenerbahce.

Esta será la octava ocasión en la que Valencia Basket se enfrente al Fenerbahce, y es que ambos equipos se han visto las caras en las cuatro participaciones del equipo taronja en la máxima competición continental. El conjunto de Rubén Burgos trató de pelear todos los encuentros, pero el combinado turco se impuso en los tres partidos en la Fonteta, en los tres en el Metro Energy Sports Hall de Estambul y en el partido por el tercer puesto de la pasada Final Six en Zaragoza. En territorio taronja el resultado más ajustado se vivió en la temporada 22-23 cuando el resultado fue de 66-72 y el más abultado en la 23-24 con un marcador de 64-88. El último encuentro en la Fonteta fue la pasada campaña, cuando el grupo ya estaba decidido y Valencia Basket pasaba a la semifinal del play-in como segundo de grupo, con un resultado d 71-88. Esto hace un 7-0 para Fenerbahce Opet.

1-0 en el grupo

La victoria en el estreno de la EuroLeague Women en la pista de Olympiacos ha permitido a Valencia Basket ponerse con un 1-0 en segunda posición, solo por delante Fenerbahce Opet con un mejor average. El combinado griego y el DVTK HUNTHERM se encuentran con un 0-1. Según el sistema de competición pasan a la segunda ronda los tres primeros, de cuatro, y se acumulan los resultados de esta primera ronda.