Ike Iroegbu, otro temporero que despide el Valencia Basket

El Valencia Basket ha cortado dos jugadores en las últimas horas: Sestina y Iroegbu. El primero fue Nate Sestina, quien firmó su desvinculación este miércoles 15 de octubre. El jugador estadounidense era el descarte habitual tanto en Supercopa como en la Liga Endesa, donde impera la norma del límite de extracomunitarios. No jugó, pues, ningún minuto con el club taronja en el ámbito nacional. Por contra, sí que pudo hacerlo en Euroliga.

Este jueves le ha llegado el turno a Ike Iroegbu, de 30 años. El base norteamericano con pasaporte nigeriano finaliza también su etapa en Valencia Basket una vez ha concluido el contrato temporal de un mes que le unía al club del Roig Arena. El exterior, nacido en Sacramento (California), aterrizó en Valencia en el mes de septiembre para reforzar al equipo de Pedro Martínez ante la acumulación de lesionados en su posición. Nunca fue importante, pero sí que contó con los minutos que no tuvo Sestina. De hecho, participó activamente en la consecución de la Supercopa de España disputada en Málaga. Estuvo sobre la pista un total de 23 minutos, demostrando un buen tiro desde la zona del triple. En la Liga Endesa sólo disputó tres minutos, mientras que en Euroliga tuvo minutos de relleno en los dos encuentros hasta alcanzar un promedio de 5 puntos y 1,2 asistencias para 3 créditos de valoración entre los cinco partidos disputados.

Ike Iroegbu / VBC

Mensaje del Valencia Basket

Por su parte, "el club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Iroegbu durante el tiempo que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".