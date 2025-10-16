Rubén Burgos: "Ha sido más falta de acierto que de malas decisiones"

La derrota ante el Fenerbahce dejó mal sabor de boca por cómo llegó en la prórroga y en un partido que se pudo ganar en el último cuarto, pero a pesar de ello, Rubén Burgos pone en valor el trabajo de las jugadoras, la buena defensa y el papel de jóvenes jugadoras como Elena Buenavida y Awa Fam, protagonistas junto a Carrera de un partido que llegaron a tener en sus manos antes de la prórroga y del 72-75 final.

Valoración del partido

Hemos intentado dar lo mejor y hemos estado muy cerca, empezamos con buena mentalidad, ejecutamos bien el plan defensivo en los primeros 40 minutos, queríamos jugar dinámico y estaba funcionando. Hay mérito del rival, nos hacían dado en rebote ofensivo y en la pintura, sufrimos contra cinco grandes. Hemos tenido más posesiones, bajos porcentajes, pero no hemos encontrado el acierto, nos hemos ido a un final ajustado, sin el acierto que debíamos. Hay que seguir mejorando individualmente para alcanzar nuestro mejor nivel. En 48 horas tenemos un partido en La Seu muy exigente, fuera hay que mostrar este nivel en una cancha que no es sencilla.

Prórroga

En la prórroga ha habido un par de despistes defensivos, Allen nos ha hecho daño, si le damos opciones a una tiradora, al final anota. Los lanzamientos no han estado mal, pero había cansancio y podíamos haber tenido otro quinteto en pista, la dinámica nos ha llevado a continuar. Ha sido más falta de acierto que de malas decisiones.

Awa Fam, de nuevo entre las más destacadas del Valencia Basket. / Francisco Calabuig

Rol de Buenavida y Awa Fam

No pensamos en su DNI, pensamos en la pista, Kayla podía haber dado alguna rotación a Awa, me lo anoto en mi debe, pero en ese momento, no pensaba en si son más jóvenes o no, sino en el partido, estaban a buen nivel y espero que eso las haga mejorar, es una experiencia, han hecho cosas bien y otras a mejorar, están en proceso de crecimiento pero es una de las lecturas positivas en el partido de hoy.

Awa Fam: "No nos hemos sentido por debajo de ellas"

Por su parte, Awa Fam destacó que "hemos jugado contra uno de los mejores equipos, venían con bajas, pero han luchado por cada rebote y cada balón, no nos hemos rendido, no nos hemos sentido por debajo de ellas, hemos demostrado lo que queremos, estar tranquilas, ir paso a paso y estamos contentas, lo hemos hecho bien a pesar de la derrota.