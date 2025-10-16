El Valencia Basket quiere pasar página en Mónaco

Que la temporada va a ser dura y larga es algo que el Valencia Basket ya está comprobando en apenas las dos primeras semanas de competición. No hay tregua, no hay descanso. Tan sólo 48 horas después de la derrota sufrida el miércoles ante el Hapoel Tel Aviv en un frío y desierto Roig Arena, ya que el partido se disputó a puerta cerrada, los de Pedro Martínez vuelven a la acción este viernes 17 de octubre ante el AS Monaco. De nuevo es semana de doble partido en la Euroliga y por tanto, el Valencia Basket se pone en marcha de nuevo con el objetivo de pasar página de la derrota ante los israelíes y seguir sumando en Europa. Será por tanto el segundo de los tres partidos que debe jugar esta semana en un periodo de cinco días sumando además la Liga Endesa.

Los taronja visitan así este viernes la cancha del AS Mónaco (viernes 17, 19:30h, Salle Gaston Medecin, Movistar Deportes 3) de la jornada 5 de la Euroliga. No será ni mucho menos un escenario sencillo para intentar darle la vuelta a la racha reciente en competición continental, ya que la cancha del conjunto monegasco es una de las que hasta ahora se resiste en el histórico continental taronja. El Valencia Basket tratará de romper su mala racha histórica frente al Mónaco. Será la tercera visita del Valencia Basket a la pista del AS Mónaco en su historial continental. La Salle Gaston Medecin se mantiene como una de las canchas de los actuales participantes de la EuroLeague en la que no ha podido sumar la victoria. En el primer precedente, el del curso 2022-23, cayó por 90-79. En su última visita, en la temporada 2023-24, se quedó mucho más cerca de la victoria y luchó por ella hasta el final aunque acabó cayendo por un ajustado 79-78 con 22 puntos de Semi Ojeleye y 15 de Chris Jones.

El Valencia Basket, inmerso en un ciclo de 5 de 6 partidos fuera de casa, inicia una gira de tres salidas consecutivas. Tras la visita al AS Mónaco, visitará la pista del Hiopos Lleida el domingo 19 de octubre a las 17:00 horas y en el Unipol Forum ante el EA7 Emporio Armani Milan el jueves 23 de octubre a las 20:30 horas.

Partido 200 de Pedro Martínez

El partido será especial para Pedro Martínez, que dirigirá su partido 200 como entrenador taronja. Con Sestina e Iroegbu fuera de la plantilla, el técnico taronja tiene disponibles a trece jugadores profesionales con la incorporación a los entrenamientos de Jean Montero. La única ausencia confirmada por lesión es la del pívot Yankuba Sima.

Pedro Martínez alcanca los 200 partidos / M.A. Polo / VBC

Dos derrotas y dos victorias

Valencia Basket comienza esta quinta jornada en la novena posición de la Euroliga con un balance de 2-2. También con ese 50% de triunfos pero en la séptima plaza aparece un AS Monaco que también viene de caer en el primer partido de esta semana doble, en su caso en la cancha de la Virtus Bologna por 77-73.

Una gran plantilla

El Valencia Basket se enfrenta a un sólido equipo en el que destaca Nikola Mirotic quien junto a Daniel Theis, de momento están siendo la mejor pareja interior del campeonato. Además, el máximo anotador histórico de la Euroliga, Mike James, sigue siendo su principal sustento ofensivo. El pívot Yoan Makoundou no ha podido todavía estrenarse esta temporada por una lesión de hombro. Según el análisis realizado por el propio Valencia Basket, el entrenador Spanoulis ha optado por un quinteto casi fijo en este arranque de la EuroLeague en el que junto a Theis y Mirotic han formado siempre Mike James y Alpha Diallo. El base norteamericano sigue siendo el mejor anotador de su equipo (16,5 puntos que le ponen como undécimo máximo anotador del torneo) a los que añade 3,2 rebotes y 5,8 asistencias. El alero con pasaporte guineano les aporta solidez con una tarjeta de 11,5 puntos y 3,8 rebotes para 10,2 de valoración. La opción habitual para cerrar el quinteto está siendo Matthew Strazel (5,5 puntos y 3 asistencias) aunque Elie Okobo (9,5 puntos y 5,5 asistencias) ha tenido su oportunidad desde el inicio pese a que su rol habitual es el de sexto hombre. Jaron Blossomgame (6 puntos y 4,2 rebotes para 7 de valoración) destaca en su aportación desde un banquillo en el que Kevarrius Hayes (4,2 puntos y 1,8 rebotes) alarga el juego interior y donde Nemanja Nedovic (2,2 puntos y 1,5 asistencias) y Terry Tarpey dan relevos a unos jugadores exteriores que pasan mucho tiempo sobre la pista.

Plantillas / VBC

Defensa contra ataque

El AS Monaco es el equipo que menos balones pierde (8,8) y el que menos porcentaje de posesiones malgasta (10,7%). Prueba de ese equilibrio es que aunque los dos equipos están entre los mejores en eficiencia ofensiva (122 para Valencia Basket que es quinto por 121,2 para el AS Monaco que es sexto), el cuadro monegasco tiene mejores registros defensivos para ser el cuarto mejor equipo de la EuroLeague en eficiencia neta (5,7). Valencia Basket es el equipo que más triples mete (12,5) con un 38,8% de eficacia pero su rival de mañana no le va muy lejos en el acierto exterior (37,5%) y es el cuarto que más canastas de dos mete. El equipo taronja lidera el torneo también en asistencias (21,8) aunque el AS Monaco también destaca en este aspecto y tiene incluso mejor porcentaje de canastas asistidas (64,8% por 64%). Y se miden los dos equipos que más tapones colocan. Valencia Basket es primero en tapones (4) y tercero en porcentaje de tiros taponados (9,5%) mientras que el AS Monaco es segundo en ambos apartados (3,5 y 9,6%).